Bruno Amione ha disfrutado de un muy buen nivel desde su llegada a Santos Laguna en febrero de este año. Gracias a esas presentaciones con la playera de los Guerreros, el defensa central argentino se ganó un lugar entre los convocados para representar a su país en los Juegos Olímpicos de París, cita que se disputará entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

Este martes por la tarde, Javier Mascherano, DT de la selección argentina olímpica, reveló la lista de los 18 elegidos para viajar a la capital francesa. Allí se encontraba el nombre del zaguero albiverde, quien compartirá plantilla junto con tres campeones del mundo. Ellos son Nicolás Otamendi (Benfica), Thiago Almada (Botafogo) y Julián Álvarez (Manchester City).

Bruno Amione se ganó un lugar entre los 18 convocados de la selección argentina para disputar los JJ.OO. (Imago)

Vale destacar que Amione, de 22 años, fue internacional con su país desde la categoría sub 15 hasta la sub 23, equipo en el que compite actualmente. En su paso por las selecciones juveniles consiguió el Campeonato Sudamericano Sub 15 2017 y el Campeonato Sudamericano Sub 17 2019.

En tanto, la selección argentina competirá en el grupo B junto con Marruecos, Irak y Ucrania. A cuartos de final se clasificarán los dos mejores de cada una de las cuatro zonas.

¿Cuánto tiempo estará Bruno Amione alejado de Santos Laguna?

La convocatoria a los Juegos Olímpicos separará a Bruno Amione de Santos Laguna por algunos partidos. Ya es seguro que el santafesino se perderá los encuentros de fase de grupos de la Leagues Cup ante DC United (31/7) y Atlanta United (4/8). No obstante, el Búfalo también podría ausentarse en alguno de los partidos de eliminación directa, siempre dependiendo de la performance de los Laguneros y la selección argentina en sus respectivos torneos.

Bruno Amione se perderá más de un partido con Santos Laguna. (Imago)

Por otro lado, también se perderá el duelo ante Tigres UANL de la cuarta fecha del Apertura 2024, puesto que se juega solo cuatro días antes del debut argentino en París. Pero esto no es todo, ya que esa ausencia probablemente se extenderá al encuentro de la tercera fecha ante Atlas (16/7) e incluso al de la segunda jornada ante Pumas UNAM (13/7).

