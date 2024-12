En el marco de la vuelta de la Final de la Liguilla del Apertura 2024 de la Liga MX, América estará visitando a Rayados con el afán de quedarse con el título liguero. El cuadro capitalino buscará defender la ventaja por 2-1 obtenida en la ida y la defenderá en la casa de los Albiazules.

Y aunque faltan aún 90 minutos por disputarse, se generó un revuelo intenso entre los aficionados de las Águilas al revelarse productos donde ya está estampado el campeonato del equipo. De hecho se destaca lo que sería un posible tricampeonato, el primero en torneo cortos.

En redes sociales comenzó a circular un video en donde se muestra el proceso de producción de playeras que tienen grabada con trabajo de serigrafía la frase “Tricampeones” con el escudo del cuadro azulcrema y la frase “Ámame más“, reemplazando a “Ódiame más“.

Cabe recordar que el conjunto capitalino nunca pude ser campeón del certamen local por fuera del Estadio Azteca, por lo que además será un duelo importante e histórico. Pero lejos están los americanistas de sentirse ya campeones contra un equipo con buen talento individual.

Y es que en el video de TikTok se llenó de comentarios de seguidores de América esquivando el hecho de que el torneo está liquidado. “Es paso a paso. Soy Águila, pero esas acciones no“. “No se adelanten“. “Todavía faltan 90 minutos, no hay que adelantarnos a nada hasta que pite el árbitro“. “Con calma, tenemos en contra a medio país”, fueron algunos mensajes que se vieron.

¿Cuántos títulos alcanzaría América en 2024?

En apenas 12 meses, las Águilas se quedaron con el Clausura 2024, Campeón de Campeones 2024, Supercopa MX 2024 y Campeones Cup 2024. Ahora, están a solo 90 minutos de obtener su quinto trofeo. A eso, se podría sumar también el Apertura 2023, obtenido a fines de 2023.