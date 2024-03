Luego del empate a cero entre el Guadalajara y América por la Jornada 12 del Clausura 2024, Fernando Gago habló en rueda de prensa y se refirió a la jugada polémica del clásico. El entrenador del Rojiblanco apuntó contra el árbitro Fernando Hernández.

La jugada del primer tiempo en la que Cáceres embistió a Alvarado en el área del América, es considerada por muchos como falta de penalti, también para Gago. El DT del Rebaño describió a la jugada como “penalazo” y la comparó con una falta similar a Marín en el duelo contra Mazatlán.

“La de Alvarado es un penal clarísimo y me deja una bronca terrible”, declaró Gago tras el empate de su equipo contra el América. Además, el entrenador argentino destacó que se quedó con bronca, no sólo por la falta si no también por lo que le manifestaron sus jugadores respecto al árbitro.

Gago apunta contra el árbitro del encuentro

El DT de las Chivas dejó entender que el juez del encuentro, tuvo una mala actitud con sus jugadores y sintió que los futbolistas estaban un poco incómodos por los comentarios del árbitro hacia ellos. Fernando Gago insistió que Fernando Hernández perjudicó al Guadalajara.

“Hoy la verdad nos sentimos perjudicados, porque para mí es claro y creo que para ustedes también. No pienso que haya algo, he ido muy en el sentido del VAR, pero cuándo no funciona eso sí da una bronca. Hoy nos vamos con bronca”, sentenció Fernando Gago.

Encuesta ¿Es penal de Cáceres sobre Alvarado? ¿Es penal de Cáceres sobre Alvarado? YA VOTARON 0 PERSONAS

Gago se queda en Chivas

Si bien el resultado no fue para nada favorable para Fernando Gago, la victoria contra las Águilas del miércoles le sigue dando crédito al DT, que tal parece, continuará siendo el entrenador. Dentro de los positivo que se puede sacar del proceso, es que de tres duelos contra este América sólo perdió uno.

Pero el panorama sigue siendo desfavorable para Fernando Gago y las Chivas, es que con el punto obtenido de local ante el clásico rival, su posición en clasificación terminó comprometida. El Guadalajara suma 15 puntos y ocupa la undécima posición, está fuera del Play-In.