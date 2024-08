El jugador de la Máquina Cementera no se olvida de la definición del torneo anterior

En la previa del partido entre Cruz Azul y América por la Jornada 6 del Apertura 2024 de la Liga MX, los equipos se preparan de la mejor manera para una nueva edición del Clásico Joven. El local buscará la victoria para mantener en lo más alto de la tabla.

En la previa, un protagonista del encuentro habló y no dudó en comentar su parecer. Tras empatar 1-1 en la Ida de la Final, la Máquina y las Águilas debían jugar el partido de vuelta, donde fue victoria de los azulcrema por la mínima a través de un penal a los 78 minutos.

Aquella victoria se definió por un penal con mucha polémica, en la que Carlos Rotondi derribó a Israel Reyes y el árbitro terminó por cobrarlo, generando mucha controversia en redes sociales. Luis Romo, quien regresó a Cruz Azul para este torneo, afirmó en conferencia de prensa que esa polémica definió el titulo.

Así lo manifestaba: “Es complicado darle vuelta a una Final que se decide de esa manera, pero el grupo ya lo asimiló bastante bien, se sabe lo que se tiene que hacer para ganar”. Y agregó: “Los factores externos no nos competen, esa Final se definió por un penal polémico. Lo importante es lo que hagamos dentro del campo de juego”.

Además, lanzó una advertencia a los rivales, con los que nunca perdió vistiendo la camiseta azul: “Miren que no perdí nunca acá, eh. El pasado siempre está ahí, ya pasa, si te enfocas en lo que hiciste antes es tu primer error”. “Hay que jugar el partido, vivirlo, disfrutarlo, estamos en buen momento”, añadió.

Un Clásico Joven muy especial para Luis Romo

El jugador se vio emocionado por el partido que jugará y no lo ocultó: “Estoy ilusionado porque es mi primer Clásico Joven en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el Estadio Azul, muchas ganas de vivirlo”. “Siempre me tocó en pandemia, nunca me tocó vivirlo con gente”, concluyó.

