🏟️Asistencia de la jornada 15 apertura 2024🏟️ 😢Una lágrima la asistencia en Pachuca 40,381 Monterrey vs Atlas 37,819 Guadalajara vs UNAM 27,273 Toluca vs León 25,333 Tijuana vs Tigres 24,271 Cruz Azul vs Santos 16,325 Mazatlán FC vs América 15,768 Atlético SL vs Puebla 6,391…

231 Reply Copy link