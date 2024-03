De acuerdo a los resultados, Rayados es actualmente el mejor equipo de México porque Monterrey es el único líder e invicto de la Liga MX. Además, los albiazules siguen en camino en la Concachampions.

No obstante, algunas de las críticas que recibe Rayados es que por momentos gana sin jugar bien, y que principalmente lo hace debido a la jerarquía y a las grandes figuras que tiene en el plantel.

De todas maneras, es lógico que un equipo no pueda exhibir un buen juego en todos los partidos. En este sentido, Juan Pablo Rodríguez, auxiliar de Fernando Ortiz, reveló qué es lo que le falta a Rayados para seguir mejorando.

La revelación del auxiliar de Fernando Ortiz sobre qué le falta a Rayados para llegar a su mejor nivel

“En este momento estamos en un 80 por ciento a lo que realmente podemos hacer. Lo digo porque no hemos logrado el equilibrio los 90 minutos. Hemos sido un equipo que por momentos juega bastante bien, pero no hemos podido mantenerlo”, confesó Juan Pablo Rodríguez en entrevista con ONCE.

“Hemos tenido duelos buenos, regulares y malos. También hay fortuna, puedes ganar jugando mal y viceversa. Tengo dos casos: Toluca, competimos el torneo pasado, merecimos ganar, no lo hicimos; Mazatlán, se habló tanto de que no fuimos el equipo que veníamos siendo y ganamos”, agregó el auxiliar de Fernando Ortiz en Rayados.

Por último, Juan Pablo Rodríguez comentó qué necesita Rayados para lograr ser aún mejor: “Si logramos mantener un poco más del 60 o 70 por ciento de los minutos a buen ritmo, este equipo puede ser imparable“.

El próximo partido oficial de Rayados luego de la Fecha FIFA

Después de la derrota por 3-2 en el amistoso ante Atlético San Luis, ahora Fernando Ortiz les dio dos días de descanso a los jugadores de Rayados antes de empezar a preparar el partido contra Chivas del próximo sábado a las 19:00hs por la jornada 13 de la Liga MX.