Cuando restaban cuatro jornadas para el cierre de la temporada regular del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, el Toluca FC tomó la decisión de cesar a Ignacio Ambriz de la dirección técnica, después de casi dos años bajo el mando del equipo. Tras esto, la institución oficializó a Carlos Morales como entrenador interino hasta, al menos, el cierre del campeonato.

La principal razón de la salida de Ambriz de los Diablos Rojos fue la sequía de títulos que tuvo el club durante su gestión. Sin embargo, ya terminadas las 17 fechas de la temporada regular, Toluca está viviendo situaciones decisivas con respecto a su futuro deportivo.

Esto último se explica luego de que se le haya pedido al Tanque Morales, según la información del reportero Fernando Esquivel, un informe del torneo. Además, se le exigió la presentación de un proyecto deportivo para así evaluar su continuidad o no al frente del equipo.

Siguiendo con la información de Esquivel, Morales tiene actualmente “un pie y medio afuera del Toluca“, por lo que el DT intentará convencer a la directiva para que lo deje seguir con el cargo. Los Diablos Rojos ya pusieron en marcha la planificación de lo que será la nueva temporada.

Los números de Morales al mando del Toluca

Pese a haber tenido un inicio prometedor, con un contundente triunfo por 3-1 como local ante Atlético San Luis, Carlos Morales no pudo mantenerse en esa senda. Sufrió tres derrotas consecutivas (1-0 vs Puebla, 3-1 ante Santos Laguna y 1-0 contra Mazatlán) y no logró meterse entre los 10 primeros de la tabla de posiciones, quedando eliminado de la competencia.

El uruguayo, antes de hacerse cargo interinamente del Toluca, estuvo al mando del segundo equipo del club, algo que ha sido habitual en sus últimos años: las juveniles.

Morales en Toluca: una historia grande

En su etapa como futbolista, Morales tuvo dos ciclos en el Toluca: entre 1995 y 1997 y entre 1999 y 2000, en este último, consiguió dos títulos.