Disponible solo para clientes nuevos. Realice un depósito elegible de $100 o más y solicite la oferta dentro de los 30 días posteriores al registro de su cuenta para recibir un 100% de dicha cantidad en bonos de apuesta, hasta un máximo de $5,000. Una vez solicitados, sus bonos de apuesta serán acreditados en el saldo de su cuenta y no los podrá retirar.



Para liberar sus bonos de apuesta, debe realizar apuestas elegibles por el valor de su depósito elegible (hasta $5,000), y estas se deben determinar dentro de los 30 días de solicitada la oferta. Solo contarán para estos requisitos las apuestas elegibles que hayan sido determinadas después de solicitar la oferta.



Si su depósito elegible es de $1,000 o más, también podrá participar por 10 fichas doradas, las fichas doradas deben ser aceptadas dentro de los 30 días de haber solicitado la oferta. Para aceptar sus fichas doradas, abra un juego participante en la sección de Deportes y haga click en ‘Aceptar’ o vaya a Casino o Juegos y haga click en ‘Aceptar’. Los juegos elegibles son: ‘Blackjack’ y ‘European Roulette’.



No contarán como depósito elegible los depósitos realizados mediante Astropay Card, Baz y CoDi.

Las apuestas realizadas deben cumplir ciertos requisitos para poder liberar sus bonos de apuesta:

Deben incluir al menos una selección con momios de 1.20 (1/5) o más.



Solo cuenta la apuesta acumulativa más alta (anticipada o en vivo) hecha a una selección individual en una combinación de mercado/partido para el requisito de determinación de las apuestas.



En caso de que una apuesta se haya cerrado parcialmente, solo contará la cantidad de la apuesta que permanece activa.



En caso de que una apuesta haya sido editada utilizando la opción ‘Editar apuesta’, solo se calculará el nuevo importe con base a la nueva apuesta.



No contarán las apuestas cerradas en su totalidad, los juegos instantáneos, las apuestas a productos de Juego, las apuestas realizadas mediante bonos de apuesta, apuestas gratis, apuestas anuladas, las apuestas en vivo determinadas como empate (push) o las participaciones a ‘Fantasy Sports’.



Los bonos de apuesta no son retirables, y los importes de sus bonos de apuesta no se incluyen en ninguna ganancia. Cualquier ganancia que obtenga de los bonos de apuesta será agregada a su saldo retirable. No podrá utilizar los bonos de apuesta en ciertos productos, ofertas/promociones y tipos de apuesta. Consulte las condiciones completas para obtener más información.



Si su cuenta se encuentra inactiva por un período de 90 días consecutivos, perderá sus bonos de apuesta y estos serán eliminados.



Cada ficha dorada tiene un valor de $20 ($200 en total). Las fichas doradas sin utilizar serán eliminadas luego de 7 días de ser aceptadas, junto con cualquier ganancia atribuida a las mismas. Las fichas doradas solo pueden utilizarse para los juegos participantes a través de Deportes, Casino o productos de Juegos. Las fichas doradas no están disponibles para productos de Casino en vivo.

El depósito y apuesta mínima es de $200 MXN



No contribuye a los requisitos del bono las apuestas a ruleta que cubran el 67% o más de las casillas del tablero.



Una vez queden activados los giros gratis, se cuenta con siete días para utilizarlos.



Los giros gratis pueden ser usados en los siguientes juegos: Age of the Gods: God of Storms II, Age of the Gods: Book of Oracle, Big Circus, Blue Wizard Megaways, Football Cash Collect y Legacy of the Tiger.



No hay ningún requisito de apuesta vinculado a los giros gratis y cualquier ganancia acumulada puede retirarse en todo momento.



El importe de apuesta asociado a los giros gratis es de $2 MXN por giro.