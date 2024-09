Pumas UNAM se enfrenta este domingo a América en el Clásico Capitalino. El juego se disputa en el estadio Ciudad de los Deportes porque recordemos que el Estadio Azteca se está remodelando por el Mundial 2026.

Los Felinos acumulan dos triunfos consecutivos (Puebla y Xolos) en el Apertura 2024 y quieren sumar otra victoria en el torneo. Del otro lado está América, que si bien su presente en la Liga MX no es el mejor, no deja de ser el bicampeón.

César Huerta finalmente será de la partida luego de que se generaran dudas sobre su situación física al no jugar contra Xolos. Una vez recuperado, Gustavo Lema no dudó y lo colocó como titular.

¿Por qué no juegan Jorge Ruvalcaba y Rogelio Funes Mori en América vs. Pumas UNAM por el Apertura 2024?

En cuanto a Jorge Ruvalcaba, el extremo se lesionó en la primera mitad del duelo ante Puebla por la Jornada 8 y el canterano de Pumas aún no pudo volver al campo de juego.

Por el lado de Rogelio Funes Mori, el delantero no es que no juega ante América sino que Gustavo Lema prefirió darle lugar en el once inicial a Guillermo Martínez. De esta manera, el ex Rayados tendrá que aguardar en la banca para ingresar.

