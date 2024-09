En el mundo de Toluca, bien es sabido el cariño de la afición para con José Saturnino Cardozo, un delantero que pasó más de la mitad de su carrera en el cuadro rojo. En total, fueron 11 años, donde obtuvo 6 títulos, incluyendo la Copa de Campeones de la CONCACAF de 2003.

Sus más de 250 goles en el equipo y más de 350 partidos disputados, lo convierten en una palabra autorizada a la hora de hablar del futbol mexicano. En un entrevista concedida a TUDN en abril, el Príncipe Guaraní indicó cuáles son los 5 mejores extranjeros que pasaron por la Liga MX.

Llamativamente, Cardozo no se colocó en el primer puesto en esta categoría, además de que lamentó que en las propuestas de David Faitelson no hubiera otros posibles candidatos. Además, también dejó una declaración que provocó sorpresa en propios y extraños.

André-Pierre Gignac es bien considerado por una leyenda del futbol mexicano. [Foto IMAGO]

Y es que el artillero paraguayo deslizó que le hubiera gustado jugar con una de las mayores figuras de Tigres y de la Liga MX. “Me hubiese encantado (jugar con André-Pierre Gignac), no es el centro delantero típico, me hubiera utilizado de poste. Lo que transmite dentro, líder, odia perder”.

Y agregó: “Yo era igual. Perdía y me peleaba con todos, me iba a mi asa como si no tuviera la culpa”. “Transmite en el campo de juego, al rival, al árbitro, al aficionado, a todos le jode, es parte del jugador, su carácter, su forma y hay que disfrutarlo”, aseveró.

¿Cuál es el Top 5 de jugadores extranjeros de la Liga MX según José Saturnino Cardozo?

El ex entrenador de los Diablos Rojos, Chivas, Puebla, entre otros, elaboró su ranking de foráneos en el futbol mexicanos, quedando conformando de la siguiente manera: Evanivaldo Castro ‘Cabinho’, Carlos Reinoso, José Saturnino Cardozo, André-Pierre Gignac y Alex Aguinaga.