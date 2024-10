Por la Jornada 12 del Apertura 2024 de la Liga MX, Atlético San Luis cayó sin escrúpulos en su visita a Pumas por 3-0 y bajó a la zona de Play-In. Pese al duro cachetazo, los Rojiblancos quedaron apenas tres puntos por debajo pero ahora deberán pelearla desde abajo.

Pese a la buena victoria en la jornada anterior ante Rayados de Monterrey, el cuadro del español Domenec Torrent no puso continuar por la senda de la victoria o hilvanar al menos tres partidos seguidos sin perder, algo que no sucedió aún en la presente competencia.

Sin embargo, pese al resultado, el entrenador de San Luis, apuntó contra una cuestión particular en la conferencia de prensa. Ni más ni menos que contra la Regla de Menores que exige la Liga MX. Ante esto, el DT no dudó en exponer su pensamiento.

“Esto ya pasó en España hace 40 años y no funcionó. Ahora la Selección Española es la referente. No hay regla de minutos, no hay Sub 23, te digo porque ni lo miro (el reglamento)”. Y agregó: “Si Roni Najera juega es por algo. Les dejo una reflexión a todos. ¿Qué va a pasar con estos chavos cuando no haya regla?, los van a echar del equipo. ¿Si los echan cómo se van a sentir?, juegan porque tienen 21 años”.

Y no aflojó en su reflexión: “Yo acepto la regla, formo parte de la liga y estoy encantado de estar en México. No sé ni cómo estamos en minutos. Ni me fijo en eso“. “Nájera me encanta, me convencieron de que era bueno y lo uso. No voy a entrar en el debate si (la regla) es buena. En España sirvió para dañar jugadores porque cuando ya no los quieres, los echas”.

Una reflexión para la directiva de la Liga MX

Por último, para cerrar, el técnico envió una reflexión para directivos, periodistas y aficionados: “Me importa que el equipo juegue bien, ser capaces de jugar como cuando estemos en casa. La Regla de Menores tendremos que mirar, no sé cómo estamos en minutos y si nos faltan, jugarán. “Pero vosotros creeís que subir a jugadores por una regla y no por méritos ¿Es lo adecuado?”, concluyó.