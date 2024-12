Es normal que en el transcurso de todos y cada uno de los torneos a nivel mundial haya polémicas arbitrales. Por supuesto, la Liga MX no es la excepción. Pero, además, dentro de la misma, hay un club que siempre suele estar involucrado, de una u otra forma, en controversias: Club América.

Sin ir más lejos, las semifinales del Apertura 2024 dejaron una fuerte polémica en el juego de vuelta. Aquel penalti sancionado a Rotondi sobre el final del segundo partido ante Cruz Azul dio mucho de lo que hablar. Sin embargo, dentro del club azulcrema no existe debate, y las partes tienen claro que estuvo bien sancionado.

Por su parte, todo Cruz Azul y aficionados de otros clubes manifestaron que el equipo de André Jardine fue beneficiado por el arbitraje. En ese sentido, el entrenador de América habló antes de la primera final del campeonato y lanzó un recado para todos los críticos del arbitraje y las Águilas.

El mensaje de André Jardine sobre las polémicas arbitrales

Este miércoles, antes del primer juego de la final del Apertura 2024, André Jardine participó de una rueda de prensa en la que habló, sobre otros temas, de los arbitrajes. “Lo que me preocupa es la forma en la que se aborda el tema arbitral en la prensa. Siempre hay un peso más grande cuando hay una decisión polémica a favor de América. Algunas veces hay cosas igualitas pero en contra de América y nada se habla”, comenzó.

“Se habla de la final de Tigres, se habla de la segunda final… Si analizan el conjunto de las finales van a encontrar lances muy dudosos, donde el arbitraje no pitó a favor de América, pero esos lances se olvidan rápidamente y se quedan discutiendo los lances en los que el árbitro acabó pitando a favor de América”, continuó el DT.

Para finalizar, Jardine dejó en claro que, según su postura, América es más perjudicado que beneficiado. “Yo miro todos los partidos y los reviso más de una vez, y yo no me sentí favorecido en ninguna de estas decisiones. Por cada decisión que hay a favor de América, hay dos en contra, pero que no se discuten por ser conveniente”, concluyó.