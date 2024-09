En el marco de los Octavos de Final de la Copa Argentina, Boca Juniors y Talleres de Córdoba se enfrentaron en Mendoza con la clara intención de avanzar. Tras una dramática tanda de penales, el Xeneize se impuso al ganar por 8-7. En un partido con polémicas lo peor llegó en los vestuarios.

Es que el presidente de la T, el empresario Andrés Fassi, se lo vio muy fastidiado por el arbitraje Andrés Merlos, quien convalidó un gol de Boca cuando el partido estaba 0-0. Una jugada donde la pelota había salido por la línea del fondo pero al no haber VAR en esta competencia, a diferencia de la Liga Profesional, el tanto se dio por lícita tras que el línea tampoco observara la infracción.

Más allá de que Talleres lo empató casi al instante, este hecho grave y otras jugadas puntuales desataron la ira de la comitiva del conjunto cordobés. Distintos videos muestran a Fassi desatado insultando al juez, y no terminó ahí ya que se cruzaron en la zona de vestuarios.

En diálogo con DSPorts, Merlos relató lo sucedido: “Fassi entró con dos personas, con un arma de fuego, amenazando. Lo único que faltaba es que meta el dedo en el gatillo y no sé si la estaría contando en este momento”. Y agregó: “Amenazaba, decía ‘te vamos a matar, hijo de puta, nos vivís cagando’. Con un tono mexicano, parecía así. Yo le decía que venga al vestuario. Ahí estaba la policía, que puso los escudos”.

Y continuó: “Vinieron al vestuario y ahí me mostraron la culata de un arma. Yo soy militar y reconozco cuando veo un arma. Me la dejaron ver y me dijeron algo que yo lo sentí en tono amenazante. Empecé a gritar ‘¡Tiene un arma, tiene un arma!’“. “Después se van y yo salgo diciendo al jefe del operativo que tenía un arma, que habían venido armados a mi vestuario”, relató con temor.

Andrés Fassi también denuncia graves hechos

El mandamás del Matador no se quedó atrás y también arremetió contra el colegiado: “Merlos me pegó una trompada y le dio patada al vicepresidente. Van muchas veces que dirige y perjudica en sus decisiones a Talleres y lo que hizo ahora fue vergonzoso. Tendrá graves consecuencias“, aseguró.

