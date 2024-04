El Deportivo Toluca se prepara para afrontar uno de sus desafíos más importantes del semestre, cuando visite al Club América este sábado por la tarde-noche en el Estadio Azteca, en la continuidad de la jornada 15 del Clausura 2024.

En este sentido, quien comenzó a palpitar el partido entre el líder y el sublíder de la Liga MX ha sido ni más ni menos que el capitán de los ‘Diablos Rojos’, Tiago Volpi, quien tiene buenos recuerdos visitando Ciudad de México.

El portero escarlata fue consultado sobre la escuadra casi 100% titular que utilizaron las Águilas en CONCACAF y la diferencia de descanso, pero Volpi le quitó importancia. “Yo creo que es muy relativo. Muchas veces nos ha tocado a nosotros tener que jugar partidos entre semana y jugar contra equipos que habían descansado toda la semana y lo hicimos muy bien y ganamos“, señaló el brasileño en rueda de prensa a la espera del juego del fin de semana.

“Yo creo que no es una ventaja para nosotros, no van a venir cansados; es más, muchas veces el jugar seguido te va dando ritmo y confianza, entonces esperamos un partido muy complicado, difícil, y también muy entretenido para todos”, agregó el guardameta que ha ido de menor a mayor en rendimiento en el semestre.

Por otra parte, Tiago Volpi confesó que en Toluca no le temen a la jerarquía del América y que saben cómo compensarlo. “Puede ser que no haya jugadores de renombre pero sí con hambre, entonces muchas veces cuando no hay renombre y hay hambre ya es suficiente”, afirmó el arquero que tiene una semifinal de Torneo Apertura ganada en el Azteca.

El portero expresó que a pesar de las innumerables valientes del rival, los relevos del Toluca también han estado a la altura en los últimos juegos. “Creo mucho en el potencial de cada uno de nosotros, entonces no me preocupa el tema de la banca; incluso los que han entrado en los últimos partidos han hecho la diferencia”.

Ante los cuestionamientos por la importancia del compromiso según las posiciones de la tabla, Volpi dejó un mensaje importante. “Todos los jugadores aquí están preparados para dar su máximo, hay mucha gente con hambre de trascender y hacer historia con la camiseta de Toluca”, sentenció el histórico guardameta en conversación con los medios de comunicación presentes.

Tiago Volpi y la ‘prensa’ que tiene el América y no tanto Toluca:

El experimentado arquero sudamericano dejó una reflexión ante la pregunta sobre los motivos por los cuales no se le da el mismo trato al Toluca que al América. “El tema de lo que se habla… es una cuestión mediática. En todas las partes del mundo hay equipos que ‘venden’ más. No sé, quizá por estar en la Ciudad de México, si nos damos cuenta América sí hoy es de lo más hablado, y hasta Pumas o Cruz Azul que están en CDMX se habla más que el Toluca. No sé si porque estamos un poquito más aislados; pero pasa en todos lados…”, apuntó Tiago Volpi en la conferencia de prensa, no con enojo pero sí con asombro.

Por último, reveló cuál es la apreciación de la plantilla en torno a todo ‘lo que se dice’ respecto a uno u otro equipo de los que se enfrentarán el sábado. “Yo no entiendo por qué, si la institución ha hecho por su historia, por merecer también algo parecido a cuestión mediática. No nos molesta, entendemos. Lo único que nos gusta que se mencione es que Toluca es un equipo grande y sí tiene nivel igual a igual con ellos“, concluyó el guardavalla escarlata que se prepara para una gran cita liguera.