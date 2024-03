El Club América recibirá este viernes en el Estadio Azteca la visita del Atlético San Luis, en la reanudación del Clausura 2024 luego del parate por la jornada FIFA de selecciones nacionales.

En este escenario, futbolistas del conjunto rojiblanco se manifestaron en la previa del encuentro que se disputará en Ciudad de México, y se mostraron optimistas en vencer a las Águilas en su casa pese a la diferencia de jerarquía entre ambos equipos.

Unai Bilbao: “Un estadio que se nos ha dado bien”

El defensa central de los potosinos se expresó con confianza de cara al compromiso del viernes. “Hemos demostrado anteriormente que somos más que capaces de sacar los 3 puntos, es un estadio que últimamente se nos ha dado bastante bien”, señaló en la antesala del partido.

Por otra parte, también reconoció la calidad del rival de turno pero aclaró que no les cambia el planteamiento: “Hablando de favoritos para ganar la liga, obviamente que el América será uno de ellos porque es el actual campeón y por la plantilla que tiene, es uno de los pretendientes al título; pero sólo pensamos en los 90 o 100 minutos que jugaremos en el Azteca“.

Vittinho: “No les tememos”

El extremo derecho de los rojiblancos también reafirmó la postura positiva del San Luis a la espera del choque liguero: “Creo que el partido con el América va a ser un lindo partido, difícil; pero podemos salir con los 3 puntos del Azteca; no les tememos porque somos once contra once y ya les hemos ganado“.

Además, aseguró que la visita buscará llevarse la victoria para mantener viva la ilusión de la clasificación. “No podemos perder, tenemos que sumar puntos, cada punto de acá al final va a ser importante; será importante ganar los tres puntos para mejorar esa posición en la tabla y meternos en la pelea por el Play Inn, tenemos la mente puesta en este partido tan importante”, lanzó el brasileño.

Atlético San Luis y su ‘confianza’ para visitar al Azteca:

El optimismo de la plantilla potosina tiene su fundamento: San Luis ganó en 3 de sus últimas 4 visitas al Estadio Azteca ante las Águilas, una marca que muy pocos equipos pueden ostentar por lo fuerte que allí se hacen los azulcremas.