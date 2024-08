Durante la última semana, Alex Padilla se volvió uno de los futbolistas mexicanos de mayor renombre. Resulta que el joven portero hizo su debut oficial en Athletic Club de Bilbao, y completó una gran actuación. Es por eso que en México ya comenzaron a ilusionarse con él.

De hecho, pese a sus 20 años, ya comenzó a sonar pensando en una posible convocatoria de Javier Aguirre pensando a futuro. Sin embargo, lo concreto es que a pesar de su corta edad, Padilla ya comenzó a construir su carrera en Europa, y la realidad es que su inicio allí fue realmente bueno.

Resulta que su debut no solo despertó grandes elogios del pueblo mexicano, sino que también lo hizo en Athletic Club. Es por eso que la Selección Mexicana ya tiene un candidato para cubrir la portería para la Copa del Mundo de 2030 y el futuro.

Alex Padilla revela quién fue su máximo referente

En una entrevista con ESPN, el joven portero colocó a Guillermo Ochoa como uno de sus principales referentes. “Memo Ochoa, para mí, la trayectoria que ha tenido es de admirar. Yo siempre lo tuve como una de esas personas que me ha inspirado. Cuando tenía la camiseta de la selección siempre quería que atrás llevara el nombre de Memo Ochoa”, reveló.

Guillermo Ochoa fue quien inspiró a Alex Padilla (IMAGO)

“De Memo me gusta ese atrevimiento, esa valentía en el campo, cómo gestiona… Me acuerdo mucho del Mundial, el partido que hizo contra Brasil”, continuó. Ahora, Padilla hará todo lo posible por seguir sus pasos en la Selección Mexicana, aunque aún tiene mucho camino por recorrer.

¿Puede volver Memo Ochoa a la Selección Mexicana?

Por el momento, considerando que Ochoa aún no tiene equipo, Javier Aguirre no tendría como opción al histórico portero. Claro está que eso puede cambiar en cualquier momento, pero la primera convocatoria no tendría la presencia de Memo.