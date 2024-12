Guillermo Ochoa volvió a la Selección Mexicana en la última convocatoria, y hasta fue titular en el primer juego de la serie frente a Honduras. Ese regreso fue consecuencia de su buen presente en Portugal luego de su llegada a AVS. Sin embargo, ese momento de minutos y buenas actuaciones llegó a su fin.

ver también Memo Ochoa aseguró que buscará jugar su sexto Mundial, al igual que Messi y Cristiano Ronaldo

Luego de muchos rumores durante el último mercado, Memo extendió su estadía en Europa llegando a la Liga de Portugal. En un comienzo, el mexicano tuvo muchos minutos, y dio de qué hablar con sus altos rendimientos. No obstante, lo cierto es que el presente de Ochoa no es tan bueno como prometía tiempo atrás.

Publicidad

Publicidad

El complicado presente de Guillermo Ochoa en Portugal

Resulta que Guillermo lleva un tiempo sin jugar con AVS, y quedó relegado. De hecho, su último partido fue el 9 de noviembre frente a Estoril. A partir de allí, su equipo disputó cuatro juegos oficiales, en los cuales no solo no jugó, sino que no fue siquiera convocado por su entrenador.

El portero no juega y no está siendo convocado en su equipo (IMAGO)

Es decir, Memo no está atravesando un buen presente en Portugal, y ya lleva cinco semanas sin tener actividad en los partidos del equipo. Pero, además, no hay indicios de que haya alguna razón extra futbolística para esto, sino que todo apunta a que se trata de una determinación meramente táctica.

Publicidad

Publicidad

Por supuesto, esto no es algo que en la Selección Mexicana pase desapercibido. Resulta que luego de haber tenido buenos partidos con AVS, Javier Aguirre decidió volver a convocarlo al Tri. Ahora, tras su mala presentación en el juego de ida frente a Honduras, y en medio de este momento complicado, parece difícil pensar en un regreso.

ver también Confirman los primeros dos amistosos internacionales que tendrá la Selección Mexicana en 2025

Mientras tanto, Memo continúa con la esperanza de poder tener rodaje y minutos a nivel clubes para hacerse un lugar en el equipo nacional y, de ese modo, llegar al Mundial 2026. Sin embargo, es algo que por el momento aparenta ser complicado.