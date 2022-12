Acusan que Hirving Chucky Lozano no recibió apoyo ante posible fichaje por el Barcelona

De los 26 futbolistas que el director técnico Gerardo el Tata Martino convocó para que jugaran la Copa del Mundo Qatar 2022 con la selección mexicana, uno de los más sobresalientes es el extremo Hirving el Chucky Lozano, quien jugó como titular los partidos contra Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

Y precisamente tras la eliminación de la selección mexicana en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022, las críticas fueron concentradas en Gerardo el Tata Martino pero hubo voces que señalaron que el director técnico argentino no tuvo a la mano una generación colmada de talento.

Al respecto, Miguel Layún, jugador de las Águilas del América y exfutbolista de la selección mexicana señaló que "tenemos que ser conscientes de que en México no existe un Cristiano Ronaldo, en México no existe un Lionel Messi. Nosotros tenemos muy buenos jugadores sí, pero yo creo que no hay nadie que pueda estar por encima, y mira que hay jugadores, en su momento Hugo Sánchez, el mismo Rafa Márquez, Cuauhtémoc (Blanco), jugadores que han marcado diferencia en la zona en la que podía hacerlo, pero en general México se ha manifestado como un colectivo".

Y enfocando en la situación de Hirving el Chucky Lozano, quien vive su cuarta temporada con el Napoli, Miguel Layún lo resaltó como uno de los jugadores más talentosos, pero aun así cuando se habló de la posibilidad de fichar por el Barcelona no se le dio el impulso que ameritaba: "Recuerdo mucho la noticia que salió de que el Chucky Lozano era pretendido por el Barcelona. Te prometo que, si habría leído el 70 por ciento de notas negativas hacia el Chucky Lozano para ir al Barcelona, creo que me quedo corto".

En otros países hablan maravillas: Miguel Layún

En declaraciones para ESPN, Miguel Layún apuntó que en otro país latinoamericano, Hirving el Chucky Lozano habría contado con más apoyo: "Pon a cualquier jugador brasileño, argentino, uruguayo, de Sudamérica, de donde lo quieras, Colombia, que lo ponen en un club top, todo el país va hablar maravillas. Después, sabrá Dios qué pasa, si ese jugador va y le va bien o no, lo que quiero decir es que a efecto inmediato de opinión creamos una perspectiva que no termina de ayudar".