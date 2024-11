Hirving Lozano no juega un partido oficial desde el primero de septiembre, cuando se enfrentó con el PSV Eindhoven al Go Ahead Eagles. Días después, el mexicano sufrió una lesión muscular que aún no le permitió volver al campo de juego con el equipo neerlandés.

Por esta razón es que Chucky Lozano todavía no fue considerado por Javier Aguirre desde su regreso a la Selección Mexicana. Sin embargo, el delantero está llegando a la etapa final de su recuperación y manifestó su deseo de volver a vestir la playera del Tri.

“Ojalá que en algún momento pueda regresar a la selección nacional, para mí sería fabuloso pero vamos paso a paso. Estuve lesionado cierto tiempo pero espero que tenga la oportunidad de volver a la selección”, manifestó Chucky Lozano en una entrevista con Fox Sports.

El delantero habla de “volver” porque el extremo no juega para México desde marzo. Jaime Lozano no lo tuvo en cuenta para la Copa América 2024 y la ausencia de Chucky Lozano fue una sorpresa para muchos, inclusive para el propio futbolista.

Hirving Lozano no estuvo presente en la Copa América 2024 (IMAGO)

“Me dolió mucho no haber podido ir a la Copa América 2024. Siempre lo he dicho, me encanta ir a la selección, pero bueno fueron decisiones de no lo sé dónde pero me dejaron fuera”, comentó el futbolista del PSV Eindhoven, quien también manifestó que habló con Jaime Lozano previo al torneo.

“Hablé un poco con Jaime (Lozano), pero fue una charla corta en la que me dijo algunas cosas y ya, solamente lo acepté”, agregó Chucky Lozano. Por último, el extremo dio su opinión sobre Javier Aguirre, con quien todavía no pudo compartir tiempo en el Tri.

“Es una gran persona, es un gran entrenador. Lo respeto muchísimo, por su carrera y por la persona que es. Es un señor. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de hablar y han sido charlas muy positivas”, manifestó Chucky Lozano, dando a entender que una vez que se recupere volverá a la Selección Mexicana.

La temporada de Chucky Lozano

Chucky Lozano solo pudo disputar cuatro juegos con el PSV Eindhoven en la temporada 2024-2025 antes de lesionarse, aunque también llegó a convertir cuatro goles. Asimismo, cabe recordar que el mexicano a partir de enero ya dejará los Países Bajos para empezar a vivir su experiencia en su nuevo club, el San Diego FC de la MLS.

