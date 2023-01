Tal parece que el exfutbolista del Ajax, Inter de Milán y la Selección de Países Bajos, Wesley Sneijder, tiene como objetivo ser una especie de enemigo de la afición mexicana. Y es que no conforme con sus recientes críticas despiadadas contra Edson Álvarez y Jorge Sánchez, Sneijder ha vuelto a ser muy críticos con ellos.

Está claro que el momento del Ajax no es el mejor, ya que registran cinco empates consecutivos que lo dejan en un preocupante 5° lugar. De hecho, el entrenador Alfred Schreuder acaba de ser despedido de su cargo y hay tres argentinos candidatos para llegar al equipo en el que militan los dos jugadores mexicanos.

Ante una nueva decepción en la Eredivisie, Wesley Sneijder volvió a la carga: "No soy fanático de (Edson) Álvarez. La semana pasada también dije algo de Sánchez. Mi buzón está lleno de mexicanos. No estaban contentos. No sé si los juegos del Ajax se transmiten allá. ¿También lo ven, verdad? Ambos apestan", manifestó el excapitán de Países Bajos.

Aunque si bien es cierto que a Jorge Sánchez le está costando su adaptación al futbol europeo en su primera temporada como titular en Ajax, la crítica de Sneijder parece malintencionada por demás. Esto, sumado a que también apunta contra Edson Álvarez, quien es uno de los jugadores más importantes que tiene el equipo.

El anterior dardo de Sneijder a Edson

Además de considerar a Jorge Sánchez como un muy mal fichaje y burlarse de sus actuaciones, Sneijder minimizó recientemente la importancia de Edson Álvarez y afirmó que lo hubiera dejado salir: "No vale esos 50 millones que piden, pero si es cierto que el Chelsea los puso en la mesa en verano, yo lo hubiera mandado a Londres en un parpadeo por esa cifra. Con ese dinero compras dos buenos futbolistas", afirmó.