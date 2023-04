En su primera temporada en el futbol europeo, el delantero mexicano Santiago Giménez ha tenido un destacado rendimiento como goleador del Feyenoord y por ello ha despertado el interés de diversos clubes europeos que buscarían llevárselo en el mercado de fichajes para la temporada 2023-24.

A lo largo de la temporada, Arne Slot, director técnico del Feyenoord, ha seguido el desarrollo y el crecimiento de Santiago Giménez y ha reconocido su valioso aporte como goleador del delantero mexicano de quien espera que se mantenga con el club de Róterdam con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026.

Arne Slot habló de la evolución de Santiago Giménez como delantero: “Lo más importante que ha desarrollado en el Feyenoord es su forma física. Ya mostró las cualidades que tenía al inicio de la temporada en México; ahora se ha puesto más en forma y, por lo tanto, la forma de jugar, como los que queremos, puede durar noventa minutos.

En entrevista para Today Inside, Arne Slot confirmó que Santiago Giménez evolucionó de tal manera que antes de cumplir su primera temporada con el Feyenoord superó la condición de suplente: "Como resultado, ahora suele ser titular y tiene un partido completo para demostrar sus cualidades".

Clubes interesados por Santiago Giménez

Ante las versiones extraoficiales del supuestointerés de clubes como Manchester United y Sevilla, entre otros, por fichar a Santiago Giménez, Arne Slot apuntó: "Siempre hay clubes que son tan grandes que no puedes imaginar que un jugador querría jugar en otro lado, pero he dicho antes que Santi no vino aquí por el dinero, podría haber ganado mucho más en México. Tiene algo en la cabeza que quiere, así que eso es muy positivo. Confiemos en que puede soportar el dinero y que mira puramente lo que es mejor para su desarrollo como futbolista. Feyenoord tiene buenas posibilidades de quedarse con él".