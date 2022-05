No hay dudas que una de las carreras más destacadas para un futbolista mexicano ha sido la de Javier Hernández, quien ha sabido lo que es celebrar con la camiseta del Real Madrid o Manchester United, además de ser el máximo goleador histórico del Seleccionado Nacional. Sin embargo, el delantero de LA Galaxy también es el fiel ejemplo de que nada te garantiza la felicidad.

El Chicharito también se ha visto envuelto en varias polémicas, como las dudas sembradas sobre su paternidad de sus dos hijos con Sarah Kohan, los problemas extracancha que lo alejaron del Tri, además de la sorpresiva contratación de un "coach de vida". Situaciones que se entrelazaron con una profunda depresión, sobre la cual el propio futbolista dio detalles en las últimas horas.

"Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo (...) Seguí patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y quería llenar vacíos. Tuve que tocar el fondo de la depresión para aceptar que hay un vacío existencial que nunca voy a llenar, que nadie va a llenar, hay un vacío existencial que no tiene sentido", le dijo Hernández Balcázar al programa Duro de Marcar.

En el mismo sentido, CH14 llegó a afirmar que por cuando uno no acepta esos vacíos 'la vida no hace sentido': "Mucha gente se agarra de la idea de 'Mientras más sueltas, más te llega' y es ilógico porque uno tiene que tener para tener certeza. No hace sentido la vida".

¿Chicharito tiene chances de ser convocado en la Selección Mexicana?

Las últimas declaraciones de Gerardo Martino fueron ambiguas en cuanto a la posibilidad de que Javier Hernandez regrese al Tri. “Está en un buen momento y lo otro (un llamado) se definirá cuando presentemos una lista. Pero de que está en un buen momento es indudable y no se puede decir lo contario. La realidad es que no pasa aquí nada más, pasa en todo el mundo. Es difícil ver caras nuevas porque si no, te preguntas qué hiciste en tres años y medio. Dicho eso, cabe la posibilidad para algunos que tengan un buen momento", afirmó el Tata.