No fue una buena experiencia para la Selección de México en el Mundial de Qatar 2022, ya que a pesar de cierta paridad que se gestó en el Grupo C el equipo quedó eliminado en la primera fase del campeonato. Mucho deberá trabajar el "Tri" sabiendo que entre otras figuras aparece Edson Álvarez que no pudo gozar en esta nueva experiencia.

El mediocampista de 25 años pegó rápidamente la vuelta a las prácticas junto al Ajax, equipo de la Eredivisie que todavía milita mientras los rumores de una posible venta a algún equipo de una liga más importante crece constantemente. Cabe resaltar que el cuadro de Ámsterdam marcha en la segunda colocación con 30 unidades, a tres del líder Feyenoord.

Ante lo que se aproxima con el reinicio del campeonato de los Países Bajos, lo que vamos a repasar es cuándo volvería a jugar Edson Álvarez en caso de que el entrenador Alfred Schreuder decida incluirlo en el primer juego oficial tras el parate. Recordemos que los "Ajadiecen" pasaron a disputar la Europa League tras ser terceros en el grupo de la Champions, disputando la fase previa a los octavos de final contra Union Berlín.

¿Cuándo vuelve a jugar Edson Álvarez en Ajax?

Tras retomar los entrenamientos hace pocos días, habrá que aguardar al día domingo 8 de enero para ver a Edson Álvarez volver a jugar con el Ajax. Su rival de turno va a ser el NEC, equipo que se halla en la mitad de tabla posicionándose en el noveno puesto, ni muy lejos de los puestos de copa, ni tampoco de la ubicación en zonas del descenso.

Tabla de posiciones en la Eredivisie