Edson Álvarez tuvo muchos obstáculos en sus inicios con el Ajax, pero el Machín nunca bajó los brazos y actualmente es una de las principales figuras del equipo de Ámsterdam. El canterano del América hizo un repaso se lo ha sido su estadía en Países Bajos y reconoce que esos momentos duros lo hicieron crecer desde todo punto de vista.

A pesar de no ser una de las ligas más importantes de Europa, el Ajax es una vitrina inmejorable para luego dar el salto a un equipo más importante y en este mercado de pases sobran ejemplos de ello: Erik ten Hag y Lisandro Martínez se fueron al Manchester United, Ryan Gravenberch al Bayern Munich y Nicolás Tagliafico al Olympique Lyon.

El Machín, por el contrario, se quedó en las filas del equipo de Ámsterdam y tiene contrato hasta junio de 2025. Sin embargo, Álvarez considera que el campeón de la Eredivisie es un equipo top en el Viejo Continente y asegura que si mantiene el nivel mostrado hasta el momento, su salto a una liga de mayor prestigio es cuestión de tiempo.

"Estar aquí en Ajax muchas veces no alcanzamos a ver la dimensión del club que es, hay interés no concreto de otros clubes, pero este es un club que para mí es top europeo. Sé que en algún momento voy a salir por mis actuaciones, pero de momento estoy muy tranquilo, feliz y enfocado en lo que se me está exigiendo acá", reveló en diálogo con TUDN.

Un inicio complicado

Sobre su primera temporada en Países Bajos, Álvarez recordó lo mucho que le costó el proceso de adaptación a una nueva liga. "Estaba enojado y triste por cómo se estaban dando las cosas sin pensar que eso me tenía que pasar para crecer, madurar, miles de cosas y ahora que volteo atrás qué feliz de haber vivido esos problemas para ser lo que soy y hacer lo que hago".