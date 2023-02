Fue en la temporada 2014-15 cuando Javier el Chicharito Hernández jugó para el Real Madrid. En esa única campaña en que vistió el uniforme del equipo merengue, el delantero mexicano fue muy apreciado por el director técnico Carlo Ancelotti y por compañeros como Iker Casillas, Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo.

Al paso de los años, Javier Chicharito Hernández ha intercambiado comentarios y opiniones con algunos de sus excompañeros en el Real Madrid como Iker Casillas, Cristiano Ronaldo y en las horas más recientes con Sergio Ramos quien dio a conocer una noticia sobre su trayectoria deportiva.

Sergio Ramos, ahora jugador del París Saint-Germain (PSG), dio a conocer en sus redes sociales, específicamente en Instagram, que "ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador (Luis de la Fuente) que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva. Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja. Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido. Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe… la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo futbol".

De inmediato, Sergio Ramos recibió mensajes de apoyo y admiración de otras figuras del futbol internacional como Neymar, Kylian Mbappé, Toni Kroos, Luka Modric y Javier Chicharito Hernández quien respondió: "Un ejemplo, un líder, un ser auténtico dentro y fuera del campo. ¡Total admiración, Churu! ¡Lo mejor está por llegar!"

Chicharito y Sergio Ramos en el Real Madrid

Durante la temporada 2014-15 en la que fueron compañeros, Javier Chicharito Hernández y Sergio Ramos fueron campeones del Mundial de Clubes. El delantero mexicano salió del equipo merengue en 2015 con rumbo al Bayer Leverkusen mientras que el defensa español salió en 2021 para sumarse al PSG. En 2022 se habló de la posibilidad de que volvieran a ser compañeros en la MLS.