Pese a las múltiples críticas que ha tenido el futbolista mexicano, Diego Lainez, sobre su bajo rendimiento en el Real Betis, el atacante azteca ha revelado que le interesa tener minutos en el conjunto español o en otro, pero lo que le interesa es jugar, y por ello tendría una “nueva novia” en el mercado de fichajes de este verano, pues el conjunto del Almería de LaLiga de España, estaría interesado en sus servicios.

Con información de la Cadena Cope Almería, el equipo recién ascendido a LaLiga, el Unión Deportivo Almería, decidió levantar la mano por el mexicano, por lo que se ha ubicado como uno de los principales candidatos en la contienda por convertirse en el nuevo destino del canterano de las Águilas del América, quien ya ha sido relacionado con distintas escuadras, de las que destaca la posibilidad de regresar a la Liga MX para jugar con la escuadra que lo vio nacer.

Pero el deseo del menor de los Lainez es muy claro: seguir jugando en el Viejo Continente, por lo que el futbolista de la Selección Mexicana está empeñado en lograr fichar en otra escuadra cueste lo que cueste, pues sabe que los minutos son importantes si quiere ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ante esto, el sitio Estadio Deportivo destaca que el Sporting Braga de Portugal también está pujando por fichar a Diego ofreciéndole al azteca las oportunidades que no tuvo la campaña pasada, así como la posibilidad de participar en la Fase de Grupos de la Europa League.

Mientras que el Betis, de acuerdo a Estadio Deportivo, también está trabajando para que Diego renueve su contrato antes de salir cedido este verano sin importar si suma o no minutos, pues el vínculo de Lainez con la entidad verdiblanca finaliza en 2024, y lo que les interesa es que salga a un costo importante para que no pierdan su inversión, pero el Almería podría ser su mejor opción pues no cuentan con jugadores de su calidad.

Pero eso no ha evitado que el examericanista vea con buenos ojos a la liga de Portugal, la cual ha sido un buen lugar para que los jugadores mexicanos para que desarrollen su potencial destacado los casos de Héctor Herrera, Jesús “Tecatito” Corona, Miguel Layún y Raúl Jiménez, quienes consiguieron destacadas actuaciones en aquel balompié y conocen bastante bien el talento tricolor.