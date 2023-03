La ambición del portero mexicano Guillermo Ochoa por seguir vigente y competitivo está intacta. Con el Salernitana de Italia ya se convirtió en un elemento valioso y podría tener continuidad en el club y con la selección mexicana tiene un objetivo muy claro: llegar al Mundial de 2026. A sus 37 años está disfrutando su etapa en el futbol mexicano.

En México sigue sin comprenderse por qué Guillermo Ochoa se fue del América a un club modesto de italia. La respuesta del portero mexicano es muy clara: "Estaba en el mejor equipo de México, y en el único que podía estar. Arriba de ahí, no hay más. Vino el Mundial, y el club no terminaba de pasarme una propuesta para seguir y yo tenía que ver mi futuro. No podía estar esperando tanto. Y tras el Mundial, tuve que explorar otras opciones. Yo crecí viendo la Serie A y no dudé. No quería parar tras Qatar ni tener vacaciones. No me gustan y no tuve muchas en mi vida. Hablé con el club y acepté. Estaré seis meses, y luego veremos si algún otro año más. De momento, vemos estos seis meses. Es un sacrificio pues me vine sin mi mujer y tres hijos".

En entrevista para Marca, Guillermo Ochoa estableció que en Italia el contacto con los aficionados en la calle es más moderado que lo que ha experimentado en México: "Cuando eres figura pública y tienes éxito, la gente te lo reconoce en la calle. El futbol mexicano es muy pasional, hay 10 radios diarias de deportes; hay 10 programas de TV al día... y yo jugaba en el América, en la Selección (mexicana)... Se vuelve difícil salir a la calle. En Italia mi vida ha cambiado en todo. Acá es todo menos agresivo que en México, y me es más fácil salir a tomar un café, a comer o ir al supermercado. Gano en calidad de vida estando fuera de México".

Asimismo, Guillermo Ochoa hizo una comparación entre la forma en que se desarrolla el periodismo deportivo en México y la manera en que se lleva en Italia, y en Europa en general: "Sólo tienes que ver la transmisión de un partido. La parte seria y profesional que se maneja en España o Italia quizá no es igual en México. Aquí se enfoca más al juego puro, al futbolista; en México, por atraer audiencia, por ganar rating por la competencia que hay, se le trata de llegar al mexicano con otros argumentos más personales, que están fuera del fútbol. Se distorsionó mucho todo".

Guillermo Ochoa habló de celos y envidia hacia su figura

Con más de 19 años de trayectoria en el futbol profesional, Guillermo Ochoa se sabe un futbolista apreciado en México, pero también reconoce que hay sectores que no lo tienen en buena estima: "Muchas veces en México las cosas se valoran de forma particular. Son más los buenos que los malos, eso es cierto. En la calle me tienen mucho cariño. El mexicano me adora. Pero si hablamos del entorno, ya sea por celos, envidia o lo que sea, a los mexicanos se nos valora más fuera que dentro. Como sociedad no hemos podido superar eso, y no hemos podido dar ese paso como país. Creo que la forma de superarlo es hablarlo. En otros países noto que cuidan y valoran mucho a los suyos, venden muy bien lo autóctono. Y en México no lo hacemos. Lo más fácil a veces en mi país es tirar contra nosotros mismos".