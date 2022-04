Javier Aguirre no se explica la goleada que sufrió Mallorca ante Elche

El director técnico mexicano Javier Aguirre sufrió con el Mallorca una dolorosa derrota ante el Elche, un rival directo en la lucha por la permanencia en la primera división española, el sábado en partido correspondiente a la jornada 32 de la temporada 2021-22 jugado en la cancha del estadio Martínez Valero.

"El resultado no refleja lo que vimos. Mi portero sólo tuvo dos actuaciones en la segunda mitad. Nosotros tomamos la iniciativa tras el 1-0, obligados a ello, y el Elche hizo su partido. Les felicito. Me ocupa el resultado. Me gustó la imagen que vi. Fuimos ordenados. Se fue al traste con el gol del rival. Las áreas nos condenaron", dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa.

Para Javier Aguirre, las acciones en las dos áreas fueron determinantes y enfatizó que el Elche no hizo los méritos suficientes para llevarse el triunfo con un marcador tan abultado. "¿Cuántos tiros tuvo el Elche en la segunda parte? Dos tiros, dos goles.. Soy el primer autocrítico. El entrenador es el máximo responsable", admitió Javier Aguirre, quien se encuentra en su sexto equipo en La Liga después de Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol y Leganés.

El Mallorca sufrió su segunda derrota bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, y se quedó con 29 puntos en el lugar número 17 de la clasificación por encima de Cádiz, Alavés y Levante que tienen 28, 25 y 22 unidades. Su siguiente juego será como local ante el Alavés, el martes 19 de abril.

Últimos partidos del Mallorca en la temporada

Al Mallorca de Javier Aguirre le quedan seis partidos en la temporada 2022-23. Alavés, Barcelona, Granada, Sevilla, Rayo Vallecano y Osasuna. Son 18 puntos en disputa que serán vitales para el Mallorca en la lucha para lograr la permanencia en la primera división.