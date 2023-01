Santiago Giménez está viviendo una muy buena primera campaña en el futbol de Europa, sumando siete goles entre todas las competencias, restando por disputar aún media temporada con el Feyenoord.

El Bebote continúa en un periodo de adaptación, pero está dando pasos sólidos para la consolidación, reponiéndose rápidamente al golpe que significó no asistir a Qatar 2022 con la Selección mexicana a finales del año pasado.

Alguien que lo conoce muy bien es Miguel Herrera, que se deshizo en elogios a Santi e incluso lo comparó con un delantero al que dirigía hasta hace unos meses: “Gignac es un tipo de otro nivel, pero reitero, un jugador de otra selección y hablar lo que hubiera sido, es especular…Reitero, ahí está Giménez; Chaquito está haciendo muy bien las cosas, obviamente no se ven muchos atrás de él como en el pasado", aseguró para Mediotiempo.

Igualmente, aseguró que no solo el Tricolor está sufriendo una escasez de delanteros: “Hoy estamos careciendo de delanteros, no nada más en México, a ver un español centrodelantero, porque los goleadores de la Liga Española han sido extranjeros. Hoy Chaquito atraviesa un buen momento, está haciendo goles y no está en México, está en otro país, ojalá hubiera más”.

Retos para Santi

El calendario se apretará, y Feyenoord tendrá cualquier cantidad de importantes partidos en la primera mitad del año. En la Europa League se clasificaron directamente a octavos de final, debiendo defender su liderato en la Eredivisie.