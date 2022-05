En el día de hoy Los Angeles Galaxy volvieron a ver acción luego de haber igualado 1-1 ante Minnesota en el Allianz Field. Por otra parte, Chicharito Hernández sigue sin romper su sequía goleadora y no remató el penal que le cobraron a los angelinos. ¿Qué sucedió con el mexicano? ¿No quiso patearlo o sus compañeros no confían en él?

El cierre de la temporada 2021 y el inicio de la 2022 puso al atacante nacional nuevamente en el foco de todos debido a que vivía un buen momento y marcaba goles. Es más, el Tata Martino dejó abierta la leve posibilidad de que vuelva a ser convocado si es tenía una buena temporada y no una seguidilla de buenos encuentros.

Sin embargo, desde aquellas palabras, Chicharito mantiene una racha de ocho juegos sin marcar goles en la Major League Soccer, a la cual llegón, según él, como una leyenda del futbol mexicano. La última vez que se lo vio marcar el mexicano volvió a marcar en el estadounidense fue en el Clásico del Tráfico, jornada en la que a Carlos Vela le anularon varios goles.

Por otra parte, en el día de hoy volvió a ser titular con Los Angeles Galaxy y no volvió a anotar en el empate 1-1 ante Minnesota en el Allianz Field. De todas maneras, con el mexicano se vivió una situación insólita debido a que provocó un penalti a sufavor decidió no hacerse cargo para romper su sequía goleadora. El encargado de rematarlo fue Sacha Kljestan, quien lo cambio por gol. ¿No confían en él?

Sin duda que es llamativo esto ya que no se sabe el motivo por el que Chicharito Hernández no se hizo cargo de hacerlo. Por el momento, no se sabe tenía alguna molestia, si no quiso patearlo o si sus compañeros no confían en él. Lo que si se sabe es que con este encuentro el mexicano lleva ocho encuentro sin el grito sagrado.