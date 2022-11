El año 2022 ha sido de contrastes para el talentoso mediocampista mexicano Orbelín Pineda porque si bien llegó al futbol europeo su primera experiencia no fue satisfactoria, incluso puso en riesgo su oportunidad de llegar a la Copa del Mundo Qatar 2022 con la selección mexicana.

Después de terminar su relación contractual con Cruz Azul, Orbelín Pineda pasó al Celta de Vigo donde pasó prácticamente inadvertido para el director técnico Eduardo Chacho Coudet. Afortunadamente para el Maguito en su horizonte volvió a aparecer Matías Almeyda quien lo llevó al AEK Atenas.

Después de recuperar la oportunidad de jugar como futbolista del AEK Atenas, Orbelín Pineda reconoció que su etapa más complicada de su carrera "creo que fue cuando llegué a Celta. Fue difícil porque venía de estar jugando la mayoría de los partidos con Cruz Azul y cambió totalmente. Llego y no juego nada, no me toman en cuenta. Concentraba, estaba en banca y calentaba, pero no entraba. Yo decía: ‘pues qué estoy haciendo mal, qué está pasando’".

En el segundo semestre del año, Orbelín Pineda comenzó a recuperar minutos de juego y ritmo futbolístico con el AEK Atenas y por ello prácticamente es un hecho que jugará la Copa del Mundo Qatar 2022 con la selección mexicana convocado por el director técnico Gerardo Tata Martino.

Orbelín Pineda quiere revancha con Celta de Vigo

Cuando terminó la temporada 2021-22, se manejó la posibilidad de que Orbelín Pineda dejaría al Celta de Vigo y volvería a la Liga MX y fueron cuatro equipos los que intentaron repatriarlo. El Maguito confirmó en entrevista con Mauricio Ymay, de ESPN, que "había oportunidad de volver a México" y reveló que "Toluca, Chivas, Santos, Monterrey me buscaron, pero estoy joven y creo que no me dieron la oportunidad necesaria para poder trascender acá. Eso me inquietaba para por lo menos intentarlo, ahora lo estoy haciendo. Quiero volver a España, eso es una revancha".