Mientras que los futbolistas de la Selección Mexicana continúan con sus actividades habituales en los respectivos clubes, el entrenador del ‘Tri’, Javier Aguirre, aprovecha el receso de la escuadra nacional para seguir observando de cerca a cada uno, pero también, para dar entrevistas y acercarse más a los aficionados.

En las últimas horas, de hecho, el ‘Vasco’ participó de una entrevista muy curiosa con la señal de TUDN, donde sacó a la luz una revelación que nadie jamás hubiera imaginado en torno a su conducción en el combinado tricolor, situación que involucra a una de las figuras del seleccionado.

Es que el DT que viene de clasificar a México al ‘final four’ de la Nations League, confesó que quiso ‘borrar’ de la Selección a un talentoso jugador, pero que finalmente su cuerpo técnico lo convenció de lo contrario y actualmente su relación con ese futbolista top es completamente diferente a esa visión inicial.

El futbolista al que Javier Aguirre le había cerrado las puertas, según postula, es César Huerta, el delantero de Pumas que la próxima temporada jugará en Anderlecht. El estratega del Tri aseguró que ese prejuicio suyo sobre el ‘Chino’ lo cegaba y no lo dejaba disfrutar el talento que con el tiempo supo demostrar que tenía.

“No lo quería yo (al Chino), lo digo públicamente y él ya lo sabe; no sé, no me gustaba, lo veía yo desde España y decía ‘¿y ese pinche jugador qué es? si no tuviera pelo, si no sé qué…’, jajajajaja, ¡yo entre mis locuras! Hoy estoy convencidísimo que tenía un enorme prejuicio y que estaba equivocado con él, pero le dije que yo no lo quería y que mi cuerpo técnico me convenció y que por ellos vino a la Selección”, dio a conocer el ‘Vasco’ en conversación con el canal televisivo mexicano, actualmente riéndose de aquella anécdota increíble sobre el jugador que también quiso el Liverpool.

Como si fuera poco, Aguirre contó otra situación en la cual su visión sobre César Huerta comenzó a cambiar. “Te cuento una historia con el ‘Chino’, en 2021 fuimos con Monterrey a un amistoso a Houston contra el Chivas de Vucetich, y en una entrada le dije (al Chino) ‘ya cállate payaso’ y no sé qué, y luego vuelvo y le grito ‘chinga tu madre’ y él me dice ‘chinga la tuya’, y entonces ahí me gustó mucho, me gustó que el chavo no se asustara con el viejo payaso que lo insultó, y se lo dije, jajajajaja”, narró el DT de la Selección Mexicana, que en el día de hoy lo tiene muy en cuenta para las convocatorias y seguro más en el futuro cuando ahora se marche a jugar en Europa.