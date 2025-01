Santiago Giménez volvió a jugar el 26 de noviembre luego de una lesión que lo mantuvo al margen durante dos meses. Desde su regreso, el delantero mexicano no tardó en recuperar su buen nivel y convirtió 6 goles en los 7 partidos que disputó hasta el momento.

Sin embargo, más allá de la lesión que lo tuvo dos meses sin jugar, el Bebote reconoció que ese tiempo le sirvió para reflexionar acerca de su carrera y de su entorno. El futbolista de la Selección Mexicana confesó que no estaba pasando un buen momento antes de la lesión.

ver también ¿Se va de Feyenoord? Revelan que Nottingham Forest volvería a la carga por Santiago Giménez

“La conclusión que saqué es que al final tenía personas alrededor mía que me hacían no enfocarme en el futbol, pensaba más allá del futbol y eso me hizo tener un bajón de juego muy grande”, reveló Santiago Giménez en ESPN en relación a lo que venía atravesando antes de lesionarse.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el mexicano confesó que la lesión le permitió reflexionar: “La parte mental fue la que me dijo ‘espérate, toma tu tiempo’. Justamente en esta lesión, Dios me dio el entendimiento y pude ver las cosas como eran“. Por otro lado, Santiago Giménez contó qué balance hace de 2024 y lo que aprendió de cara a 2025.

Santiago Giménez volvió en gran forma de su lesión (Getty Images)

“Fue un año de bastante aprendizaje. Me siento renovado y con ganas de seguir triunfando y de tener un 2025 bastante bueno. Uno de los aprendizajes que tuve fue que uno está bien dentro de la cancha si está bien afuera”, manifestó el delantero de la Selección Mexicana.

Publicidad

Publicidad

Santiago Giménez sobre la Selección Mexicana de Javier Aguirre

Por otra parte, el Bebote habló sobre su rol en la Selección: “Yo me veo dentro del Tri como un jugador importante, no solo ahora sino desde que estuve, porque ya ser seleccionado nacional es un privilegio para mí. El representar a mi país es lo más lindo que me podría pasar, entonces ya me siento una persona importante con el simple hecho de estar”.

Por último, Santiago Giménez dio su opinión sobre el ciclo de Javier Aguirre: “Veo muy bien este camino con Javier, porque justamente nos da esa unión, nos da esa identidad, como que nos ha hecho recuperar esa identidad como mexicanos de decir que sí, se puede perder porque es fútbol, pero nos tienen que sacar muertos de la cancha“.