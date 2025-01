César Huerta se presentó en la noche de este martes 7 de enero en el Aeropuerto de CDMX para tomar rumbo hacia Bélgica. Una vez que pise suelo europeo, el extremo mexicano firmará su contrato con el Anderlecht y cumplirá su sueño de jugar en el Viejo Continente.

No obstante, antes de subirse al avión rumbo a Europa, el ex futbolista de Pumas UNAM habló con la prensa sobre lo que significa su venta al Anderlecht y también el ‘Chino’ se despidió del club y de los aficionados auriazules con palabras emotivas.

“Estoy muy feliz y a la vez nostálgico porque fue una decisión difícil de tomar y de aceptar este reto de jugar en Europa. Pero es un sueño que tenía de chiquito y estoy agradecido a Pumas porque me dio la confianza cuando nadie confiaba en mí”, comentó en un principio César Huerta.

Por otro lado, el extremo habló sobre el desafío de jugar en el Anderlecht: “Será un lindo reto. Estoy acostumbrado a jugar al mediodía y con calor y ahora jugaré en un país con otro idioma y con mucho frío. Pero es una bonita oportunidad que espero aprovechar“.

Ante la consulta de un periodista acerca de qué significó su paso por Pumas, César Huerta no dudó en responder: “La etapa en Pumas me marcó de por vida, fue una de las etapas más lindas de mi carrera y de mi vida. Me deja muy marcado en el corazón”.

“Con la gente tengo mucho agradecimiento. A la que confió y a la que no confió. Se los agradezco y me han hecho madurar. Me debo a ellos y cada fin de semana en la cancha que fuera los auriazules me lo demostraban y me hacían sentir muy querido. Me lo llevo en el corazón”, expresó el mexicano.

El paso de César Huerta por Pumas

De esta manera, el ‘Chino’ se despidió de los Felinos después de dos años y medio de su llegada. César Huerta disputó un total de 87 partidos con Pumas, en los que convirtió 20 goles y brindó 15 asistencias. El club auriazul le dio la confianza al mexicano y ahora cumplirá su sueño de jugar en Europa.