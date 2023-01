El futbolista del Tri tuvo que jugar en una posición que hacía mucho no frecuentaba, pero cumplió con creces y el entrenador destacó su importancia.

Por la jornada 17 de la Eredivisie, Feyenoord y Ajax igualaron 1-1, en uno de los duelos más atractivos que tiene el futbol neerlandés. Del mismo fueron parte tres mexicanos: Jorge Sánchez, Edson Álvarez y Santiago Giménez. Con la igualdad, Feyenoord sigue en lo más alto de la tabla mientras que el Ajax marcha sexto.

Mientras que el exlateral americanista Jorge Sánchez tuvo un partido complicado en el aspecto defensivo, Santi Giménez ingresó y desaprovechó una buena chance para darle la victoria a su equipo. Por su parte, Edson Álvarez, demostró una vez más que se encuentra ya consolidado como uno de los jugadores más importantes del equipo.

Habituado a jugar como volante central, en esta oportunidad a Edson Álvarez le tocó jugar como marcador central ante la ausencia de Renson. Pese a que sobre el final no pudo detener a Santi Giménez, el futbolista de la Selección Mexicana tuvo una buena actuación y se ganó los elogios por parte de su entrenador, Alfred Schreuder.

"Creo que jugó un muy buen partido. Estuvo bien en la organización y sobre todo en la segunda mitad fue cada vez mejor. Queríamos que el Feyenoord jugara muchos balones largos, porque dominamos el aire. Eso también funcionó muy bien. Le ha ido bien desde ese puesto, para el que una vez también fue seleccionado", comentó el entrenador en conferencia de prensa.

Edson también se mostró conforme

Pese a que estaba habituado a jugar en otra posición, Edson Álvarez también se sintió cómodo en la zaga central: "En defensa me es más fácil jugar, porque así tengo una vista de todo el campo, pero también he ganado mucha experiencia en el centro del campo, así que para mí una posición no es mejor que la otra", reflexionó el mexicano.