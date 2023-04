En el último mercado de pases, e incluso sobre el cierre del mismo, un nuevo elemento de la Selección Mexicana armó las maletas para seguir su carrera en el futbol europeo. Julián Araujo dejó la Major League Soccer para llegar al Barcelona B que dirige Rafa Márquez.

Desde ahí, el lateral derecho de 21 años aspira a dar el salto al primer equipo que dirige Xavi Hernández. Sin embargo, hasta el momento Julián Araujo no ha podido jugar con el Barcelona B, aunque Rafa Márquez explicó en diálogo con Claro Sports los motivos de su inactividad.

"El caso de Julián es particular ya que llegó y no puede tener participación por el tema de fichas, es un jugador que tiene cualidades, que tiene capacidades pero no ha sido fácil la adaptación, no es fácil llegar al Barcelona. Él necesita tener este tiempo de poderse adaptar a todo y veremos qué es lo que decide Xavi y su gente para el próximo futuro de Julián", detalló Rafa Márquez, quien hace su primera experiencia como entrenador.

Asimismo, Rafa Márquez, emblema del Tri, habló sobre la capacidad de los futbolistas mexicanos para adaptarse al futbol europeo: "Todos los mexicanos tienen capacidad para jugar en grandes equipos, en Europa y donde me digas, hace falta ejemplos, creer, darles oportunidad y yo creo que ahora lo estamos viendo con todos estos jugadores que han venido recientemente y están haciendo un buen papel, ojalá que más jugadores tengan oportunidad y que se atrevan a venir y a probar el nivel que se juega en Europa”.

Buenas sensaciones en el Tri

En los últimos encuentros de la Selección Mexicana, ya con Diego Cocca al mando, Julián Araujo dejó buenas sensaciones e incluso convenció más que sus competidores. Tanto Jorge Sánchez como Kevin Álvarez han mostrado dudas y la afición quiere ver al ex de Los Ángeles Galaxy adueñándose del lateral derecho.