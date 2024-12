Este domingo Liverpool y Fulham se enfrentaron por la Jornada 16 de la Premier League en Anfield Road. Los Reds intentaban ampliar la ventaja con sus competidores mientras que los Blancos buscaban llegar a zonas de clasificación para copas europeas, pero ninguno de los dos equipos se sacaron ventaja y el partido finalizó 2-2.

Raúl Jiménez fue titular con el Fulham en el partido, aunque los goles del equipo inglés los convirtieron Andreas Pereira y Rodrigo Muniz. De todos modos, el mexicano está teniendo una muy buena temporada en la Premier League y así lo hizo saber Virgil Van Dijk luego el encuentro.

“Ha tenido una buena trayectoria en su carrera, era un jugador difícil de jugar en contra cuando estaba con los Wolves y lo está haciendo bien con el Fulham también. Obviamente después de su lesión tiene que seguir así”, manifestó el defensa del Liverpool en Fox Sports en relación a la calidad y actualidad de Raúl Jiménez.

El mexicano sufrió una lesión muscular en febrero que lo marginó en varios partidos y eso le hizo perder su lugar como titular en el inicio de temporada. Sin embargo, gracias a sus buenos rendimientos y goles (6 tantos en 18 juegos), Raúl Jiménez volvió a ganarse un lugar en la alineación titular.

Virgil Van Dijk y Raúl Jiménez luchando por un balón (IMAGO)

El cruce entre Virgil Van Dijk y el mexicano en 2020

México y los Países Bajos jugaron un amistoso en octubre de 2020, el cual lo ganó el Tri por 1-0. En aquel momento, en la previa del partido, a Virgil Van Dijk le consultaron por los mexicanos que conocía y el defensa neerlandés no mencionó a Raúl Jiménez.

“A (Hirving) Lozano, pero me informaron que no estará, a Chicharito Hernández…”, fue lo que dijo Virgil Van Dijk en esa época. Después de sus declaraciones, el delantero del Tri salió a responderle: “No pasa nada, yo me quedo con el gol que les hice en aquel partido (Liverpool vs Wolves). Durante la entrevista tal vez no se acordó de mí, o no me conoce. No pasa nada. Yo estoy haciendo lo mío en mi equipo para que si más adelante me conoce sea por mis goles”.

Cuatro años después, parece que ahora el capitán del Liverpool ya conoce a Raúl Jiménez y así lo manifestó luego del empate entre los Reds y el Fulham del domingo pasado por la Premier League.