El fichaje del mexicano Santiago Naveda ha traído diversas expectativas por parte de los aficionados de las Águilas del América, pues desde que logró ganarse la confianza del exentrenador azulcrema, Santiago Solari, dio destellos de un gran talento pese a que Fernando Ortiz ya no lo tomó en cuenta, y en esta nueva aventura en Polonia se vislumbra como su gran oportunidad.

Pero de acuerdo al canterano de Coapa, el objetivo principal es claro para él, conseguir ser fichado por dos de las ligas más importantes del mundo: la Bundesliga de Alemania o la Serie A de Italia. Así lo dio a conocer Naveda en una entrevista a TUDN antes de emprender el vuelo al Viejo Continente: "La proyección es poder tener la mayor participación y conseguir una venta a Alemania o Italia, y seguir creciendo en el futbol europeo”.

Santiago también dio a conocer cómo fue que su negociación se diera tan rápida con el Miedz Legnika de Polonia: “A través de un intermediario, Alan Barón y mi representante Armando Vallejo, se fue surgiendo este interés del equipo, fue todo muy rápido. Hace semana y media me enteré de que el equipo estaba interesado, ellos tenían un poco la prisa de que estuviera allá lo más pronto, porque allá ya empezaron la liga, llevan 3 jornadas. Me comentaban que el directivo y el técnico estaban muy interesados en que pudiera ir para allá”.

Ochoa, Jona y Layún, artífices de su fichaje en Polonia

Pero la decisión de migrar a tierras polacas no fue tan sencilla de tomar para el veinteañero, pues señaló que gracias a sus amigos dentro del Nido consiguió dar una respuesta acertada para su futuro: “Platiqué con todos un poco, los que tuvieron la fortuna de vivir esa experiencia como Memo, Jonathan, Layún, Fidalgo o Meré, Todos me dijeron que lo disfrutarás mucho, que me iba a servir muchísimo para crecer como persona, y que uno estando en otro país sin otra cultura aprende y se da cuenta de muchísimas cosas, y eso le hace muy bien el futbolista, y que aproveche y siga demostrando, el gran futbolista que soy y que todo va seguir bien”.