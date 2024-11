La Selección Mexicana tuvo un noche negra tras la derrota 2-0 ante Honduras de visitante en el marco de la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. El equipo deberá hacer un partido muy bueno el próximo martes para seguir en la competencia.

Para colmo, más allá del resultado, la jornada del Tri terminó de la peor manera tras la agresión que recibió Javier Aguirre. Al director técnico le lanzaron una lata de cerveza desde la grada y le provocó una herida que terminó con sangre en su cabeza.

Sin embargo, en medio de esto, hay alguien que terminó bien parado. Guillermo Ochoa volvió a la titularidad por primera vez desde marzo, cuando disputó la Final de la edición previa de la CONCACAF Nations Leagueante Estados Unidos, donde también recibió dos anotaciones.

Lo curioso aparece en lo siguiente. Tras regresar al once inicial con México, el nuevo equipo del Memo, el AVS de Portugal no dudó dos veces en, no sólo destacar a su portero, sino que también revelaron que recibió la calificación más alta del equipo en una aplicación.

De acuerdo con información de Flashscore, el portero tuvo una calificación de 7.3, liderando al equipo mexicano, algo que el AVS no dudó en exponer en sus redes sociales, especialmente al ver que fue el único titular en superar el 7.0 de calificación.

¿Cuándo vuelve a jugar Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana?

Tras su actuación, donde tuvo injerencia en el primer gol de Honduras, habrá que ver si el Vasco apuesta por él. Por lo pronto, podría volver a ser titular el próximo martes 19 de noviembre, cuando desde las 20:30 horas, México reciba a los Catrachos en el Estadio Nemesio Díez de Toluca.