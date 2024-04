El delantero no atraviesa un buen presente y preocupa de cara a la Copa América.

Con la Copa América 2024 cada vez más cerca, Jaime Lozano está siguiendo de cerca la situación de cada mexicano, sobre todo los del extranjero. Y si bien es cierto que hay quienes llevan un buen presente, hay una situación que preocupa: la de Raúl Jiménez en el Fulham de Inglaterra.

El delantero es habitual en todas las convocatorias de la Selección Mexicana. Pese a haberse ausentado de la última como consecuencia de una lesión, el hombre de 32 años no deja de ser una fija para el entrenador. Sin embargo, lo cierto es que su situación actual podría complicar las cosas a nivel nacional.

Teniendo en cuenta que la Copa América se encuentra a la vuelta de la esquina, Raúl Jiménez se está llevando muchos reflectores. Pero no, ello no se debe a sus goles o sus buenas actuaciones. Caso contrario, es consecuencia del mal presente que está atravesando en su club.

El preocupante momento de Raúl Jiménez en Fulham

Este sábado 27 de abril, Fulham, su equipo, se enfrentó a Crystal Palace por la jornada 35 de la Premier League. Y tal como sucedió en las últimas semanas, el entrenador Marco Silva no lo tuvo en consideración, por lo que el mexicano sigue sin tener actividad semanas antes del inicio de la Copa América.

Pero, además, lo curioso del caso es que este sábado, Raúl no fue siquiera al banco de suplentes. Anteriormente, en los juegos frente a Liverpool y West Ham, el mexicano había estado sentado en el banquillo. No obstante, frente a Crystal Palace su entrenador decidió no tenerlo en consideración.

Los números de Raúl Jiménez en la temporada 23/24

Hasta el momento, Jiménez ha disputado 22 partidos con la camiseta de Fulham en la actual temporada. En ellos, el mexicano consiguió anotar cinco tantos, todos ellos en Premier League. Sin embargo, lo cierto es que ahora mismo, el delantero no está atravesando un buen presente.