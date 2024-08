El futuro de Santiago Giménez ha dado mucho de lo que hablar durante las últimas semanas. Resulta que, pese a los rumores sobre una posible salida de su club actual, el delantero no se ha movido de Países Bajos aún. Y en medio de la incertidumbre, el propio futbolista se expresó al respecto.

ver también Dos cracks de México que supieron brillar hoy están sin club y su futuro es incierto

Antes de la Copa América 2024, importantes clubes de Europa comenzaron a mostrarse interesados en el goleador mexicano. Por tal motivo, comenzó a especularse con fuerza acerca de un eventual traspaso en este mercado. Sin embargo, lo cierto es que esa novela se ha disipado.

Resulta que luego de finalizada la Copa América, los rumores bajaron en intensidad, lo cual daba a entender que Santi Giménez continuaría en Feyenoord. No obstante, el propio futbolista abrió las puertas a una posible salida del club en este mercado de fichajes.

ver también No arrancó su ciclo en México y Rafael Márquez ya reveló cuál será su próximo paso como técnico

Santi Giménez deja abierta las puertas a una salida de Feyenoord

En una entrevista con ESPN, Giménez dejó en claro que su permanencia en Países Bajos no es concreta al 100%, y que podría haber una salida. “No lo sé si saldré de Feyenoord. Quizás sí, quizás no. Aún queda un mes del mercado de transferencias y pongo mi futuro en manos de Dios”, manifestó.

Giménez sigue sin tener futuro confirmado en Feyenoord (IMAGO)

Semanas atrás, una buena cantidad de clubes europeos se mostraron interesados en el delantero mexicano. Sin embargo, lo cierto es que muchos de ellos ya han optado por otras alternativas de mercado, y han hecho sus respectivos fichajes, lo cual cambia el panorama del mexicano.

Publicidad