Se acerca el comienzo de una nueva temporada de la Major League Soccer, y el Chicharito Hernández fue objeto de flashes en las últimas horas tras presentar la nueva y novedosa playera de Los Angeles Galaxy. El mexicano tiene la vara muy alta, pues su último campeonato fue con números de ensueño.

El histórico goleador de la Selección Mexicana sufrió su condición física en años anteriores, la cual le ha traído intermitentes bajas y mermas en su nivel futbolístico. Sin embargo, en el 2021 logró devolverle con goles las expectativas que el club galáctico había depositado en él, y el desafío será repetir o mejorar enel inminente certamen.

En declaraciones a la prensa, el delantero azteca reveló la preparación personal, física y mental que lleva a cabo para explotar su rendimiento, consideró que se encuentra en su mejor momento. “Estoy en mi mejor momento físico y encaro esto de la mejor forma posible. Lo que tengo en la mente es el compromiso que tengo con este equipo y he estado cuidando mejor mi cuerpo para llegar a esta temporada en la mejor manera posible”, declaró.

Por otro lado, Hernández Balcázar reconoció que no le conformaron los impresionantes 17 goles en 21 partidos que supo anotar el año anterior, pues los Galaxy no lograron clasificarse a Playoffs. ¿El objetivo para este año? Conseguir el sexto título de MLS para los angelinos.

Chicharito privilegia lo grupal sobre lo individual

“La gente no me cree, pero el año pasado marqué 17 goles en 21 partidos y al final estaba en mi casa viendo los ‘playoff', no cambió nada. Lo más importante es el equipo, si marco seis goles y vamos a ganar trofeos, lo acepto. Mi mente está enfocada en el sueño del equipo, llegar a los ‘playoff’ y ganar la sexta liga”.

“En esta vida no puedes pedir algo que no estás dando. Me gustaría que mis compañeros estén al máximo de la forma, y yo también tengo que hacerlo. Aquí no importa quién es el líder, cada uno puede ser líder de distintas maneras. Todos queremos dar lo mejor para ser campeones”, analizó.