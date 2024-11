Neymar volvió a jugar luego de una larga lesión en el Al-Hilal de Arabia Saudita y el mundo de futbol agradece volver a contar con su talento y jerarquía individual. Con emociones a flor de piel, el astro brasileño espera volver a mostrar el potencial que se vio en toda su carrera.

Sin embargo, para los amantes del famoso tridente conformado por Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez en Barcelona hace casi 10 años, podría volver a verse por un hecho concreto que levanta la ansiedad y expectativas de quienes disfrutaron de ese equipo.

El brasileño adquirió una propiedad en Miami, lugar donde juega el Inter Miami, y eso ha hecho que los rumores se disparen. De esa manera, el ex Santos y PSG podría volver a compartir cancha con el argentino y el uruguayo en las Garzas.

Además, para alimentar aún más los rumores, el contrato de Neymar con el Al-Hilal finaliza en julio del 2025, por lo que podría llegar sin costo al cuadro de la MLS. Sin embargo, si la franquicia decide adquirirlo en la siguiente ventana de transferencias, la de enero, el costo es de 30 millones acorde a la información de MARCA.

Por otro lado, la propiedad que adquirió Neymar en Miami es de 46 metros de frente y tuvo un precio de $26 millones. Está ubicada en la zona de Bal Harbour a pocos minutos de Miami Beach y a solo 28 kilómetros del Chase Stadium, la casa del Inter Miami.

Gerardo Martino bajó la emoción de los aficionados de la MSN

Pese a la expectativa que generó la noticia, el entrenador Gerardo Martino bajó a tierra las ilusiones. “No, bueno, pero lo que pasa es que es tirar nombre por tirar y la verdad que no se puede hablar tan fácilmente y gratuitamente de futbolistas que podría venir o no. Me parece que cuando hablamos de esto se necesita otro tipo de sustento“, arrancó.

Y continuó: “No podemos hablar y mencionar un jugador solamente porque compró casa o se puso de novio con una chica. Es un disparate, hay que hablar con cosas contundentes”. “Primero hay que analizar qué es lo que ofrece la liga y si realmente esto es posible. Partiendo desde esa base, hoy esto es imposible. Así que no hay más continuidad en la conversación”, concluyó de manera contundente.