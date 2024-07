Desde que en febrero Ilia Topuria venció por nocaut al australiano Alexander Volkanovski y se quedó con el cinturón de la categoría pluma de la UFC, una nueva estrella irrumpió en el escenario de las artes marciales mixtas y, por eso, todos quieren verlo nuevamente en acción. Para eso parece haber rival y la fecha con ganas de ser confirmada por todas las partes.

Max Holloway es de esos tipos que se pelea contra quien se ponga enfrente e Ilia no va a ser una excepción. Ahora bien, según palabras del español, quien se alista como su único rival a la vista para retarle el cinturón de campeón, fue el que estuvo dilatando un combate que más temprano que tarde se hará.

Topuria y Holloway se dejaron las cosas claras

“De verdad que yo estoy preparado para cuando me digan. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cuando me llamen. Yo estoy listo”, contó Topuria en una entrevista con Marca.

Y además, agregó: “No es por mí, no es por mí, no es por mí. Me llamaron y dijeron que Max Holloway estaba teniendo problemas familiares, que luego no podía bajar de peso, luego que quería pelear en la categoría superior. No sé, la verdad, no tengo ni idea”.

Claro, la respuesta de Max no tardó en llegar y no se anduvo con vueltas: “El chico simplemente está inventando cosas en esta etapa. He estado listo”.

“Ilia ha intentado hacer ver como que no tenía ni idea. Al chico le gusta hablar, pero durante la entrevista se ve que parece que le pasa algo. Parece que está de borrachera”, cerró Holloway.

Ilia Topuria no quiere que pase más tiempo del que tiene en mente para volver a subirse al octágono de la UFC. (IMAGO)

Ahora le pasaron el balón a Dana White, el encargado de manejar todos los hilos de la UFC. Lo que está claro es que a la vista no hay otro combate posible, porque no existe el deseo ni para Topuria de enfrentarse a otro luchador ni que Holloway quiera otra opción que sea distinta a la de ir por el título.

Cuándo pelearán Ilia Topuria y Max Holloway

Aún queda tiempo y la ilusión es que peleen en septiembre, pero esto parece empezar a alejarse de a poco y todos los caminos conducen a que el enfrentamiento será en octubre. Los dos luchadores ya marcaron su postura, por lo que ahora dependerá de la organización que les de el combate para este año, algo que parece probable casi en un 100%.

