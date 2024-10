¡Cuidado! Conor McGregor 'atacó' a Bukayo Saka del Arsenal, lo puso en riesgo y lo asustó

Hace rato que la vida de Conor McGregor es más noticia por lo que el irlandés hace fuera del octágono que por lo que realiza dentro y en esta oportunidad la cosa no fue muy distinta. The Notorious estuvo presente en el partido correspondiente a la segunda fecha de la UEFA Champions League que disputaron en Londres el Arsenal y el París Saint-Germain y allí vivió una situación particular con una de las estrellas de los Gunners, Bukayo Saka.

Ambos tuvieron un encuentro post partido en el que se saludaron y se ‘desafiaron a pelear’, algo que rápidamente quiso desestimar el futbolista, pero sin llegar a tiempo porque Conor ya estaba enfocado en demostrar sus dotes ante un Bukayo que retrocedió por las patadas que venían por parte del irlandés.

Cuando parecía que la situación iba a concluir, Saka le estrechó la mano McGregor en un gesto de total cordialidad, pero Conor siguió bromeando y amagó a tirar al inglés al suelo. Por supuesto que no hizo la fuerza suficiente, ya que lo podría haber hecho tranquilamente si lo deseaba, pero entendió la situación y simplemente lo dejó en una broma que terminó acompañada de un pedido claro de Saka: “Be careful, be careful (ten cuidado).

McGregor parece estar listo para dejar pasar el 2024 sin acción, pese a los múltiples intentos que hizo por volver a luchar dentro de la UFC, y todo indica que su deseo principal será retomar a la actividad el próximo año con un solo rival en mente, el estadounidense Michael Chandler.