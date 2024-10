En el mundo de los deportes de contacto es más que habitual que entre rivales se intercambien palabras y que hasta suban en tono para intentar amedrantar a quien tendrán en frente. En muchos casos, los propios protagonistas necesitan esta parte del show para motivarse todavía más y en el caso de Ilia Topuria y Max Holloway se pudo percibir algo de esto. El hispano-georgiano campeón del peso pluma de la UFC expondrá su cinturón este sábado 26 de octubre en Abu Dabi y en la previa se encargó de meterle todo el picante posible a un cruce que no aguanta ni un segundo más de espera.

Ante esta situación, el retador a la corona de las 145 libras se mostró bastante sereno y tranquilo. Este se debe, lógicamente, a la gran experiencia que ya tiene dentro del octágono más importante del mundo y también porque no es su juego principal cuando no lo ve necesario. El hawaiano se ha prendido a intercambiar con Ilia durante la semana, pero ha preferido dejar que el tiempo pase para que llegue el combate.

“Voy a apagar sus luces en el primer asalto. A Volkanovski le apague las luces en el segundo round, pero en este caso va a ser un poco diferente lo haré en primer asalto”, comenzó diciendo Topuria de manera muy desafiante. A lo que Holloway respondió de forma irónica: “Nos enteraremos el sábado por la noche no puedo esperar”.

Enseguida, Ilia se encargó de argumentar por qué dice que será el primero en noquear a Max y se comparó con los rivales que tuvo el estadounidense en el pasado: “Ninguno de ellos tiene el poder que tengo en mis manos, ni tienen las habilidades que tengo. Chicos, escuchen, dije lo mismo con Volk: ‘Todos tienen la misma energía para esa pelea, pero cambiarán de parecer después del sábado’. Lo verán, voy a ser el primero en apagarle las luces”.

Todo lo que se dijeron Ilia Topuria y Max Holloway en la previa de UFC 308

Soy el Matador, todos saben lo que hace un matador con el toro, todos lo saben… Mi victoria va a ser en el primer asalto. Con Volk fue el segundo, él no se va a aguantar la presión que le voy a proporcionar desde primero. Él dice que yo me copié de muchos pero adivinen: él quiere ser como yo, él quiere ser el campeón del mundo, él quiere tener lo que yo tengo… Así que, que se siente en su lugar hasta que me ponga de pie”, añadió el campeón.

Por último, concluyó con una fuerte promesa que, en caso de cumplirla, quedaría para todos los libros de historia de las artes marciales mixtas: “Si se queda parado en el centro del octágono los primeros 10 segundos van a ver el nocaut más rápido de la historia de UFC porque le voy a arrancar la p*ta cabeza“.