Ilia Topuria, el actual campeón del peso pluma de la UFC , tiene una historia única que refleja su diversidad cultural y su pasión por el deporte. Nacido en Alemania en 1997, Topuria es hijo de padres georgianos, pero su infancia y juventud transcurrieron en España, país con el que se identifica profundamente.

ver también Ilia Topuria vs. Max Holloway: cartelera completa de la UFC 308, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO

La historia de vida de Ilia Topuria

A los 7 años, Ilia se mudó con su familia a Georgia, donde creció y se formó como luchador. Su pasión por el deporte comenzó en la lucha grecorromana, antes de pasar al kickboxing y finalmente al MMA. Su talento y dedicación lo llevaron a convertirse en uno de los mejores luchadores del mundo.

Cuando pelea en la UFC, Topuria muestra su orgullo por sus raíces georgianas y españolas. En el octágono, siempre lleva una bandera que combina los colores de Georgia y España, simbolizando su conexión con ambos países.

Publicidad

Publicidad

Topuria ha expresado su gratitud hacia España, país que lo acogió y le brindó oportunidades: “Me siento super español, también me siento georgiano, es como tener dos hijos. No puedes elegir entre los dos cuando me preguntan. A los dos los quieres por igual. Mis padres vienen de Georgia, mi sangre es georgiana, pero yo he madurado en España. Mi profesión la encontré allí, mi pasión; mi familia vive allí, mi hijo vive allí, mi casa está en España, también mis amigos”.

La bandera que luce Ilia Topuria en UFC con los colores de Georgia y España. (GETTY IMAGES)

ver también ¿Dónde se disputa la velada de la UFC 308? Lugar y horarios de la cartelera completa

Este sábado 26 de octubre, Topuria expondrá su título del peso pluma ante el experimentado Max Holloway en UFC 308, en Abu Dabi. La pelea promete ser intensa y emocionante, con dos de los mejores luchadores del mundo enfrentándose por el cinturón. Ilia buscará mantener su reinado en las 145 libras y demostrar una vez más su habilidad y resistencia en el octágono. ¿Podrá retener su corona?

Publicidad