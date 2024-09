Hace algunos años el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló su deseo de realizar un nuevo Mundial de Clubes, queriendo cambiar el formato que se estaba utilizando con 7 equipos. Finalmente, más allá que se tuvo que postergar por la pandemia de coronavirus, en 2025 se concretará su objetivo.

ver también La lista de campeones del mundo si los Juegos Olímpicos valieran como un Mundial

Es que en Estados Unidos, a mediados del año que viene se llevará a cabo la nueva competencia. 32 equipos de las 6 confederaciones se darán cita en territorio norteamericano. Apenas faltan resolverse dos cupos: el campeón de la Copa Libertadores 2024 y el campeón de la MLS, cupo para el país anfitrión.

La FIFA dio otro paso hacia el evento y hoy presentó el nuevo emblema del torneo: un ícono circular con la letras C, W y C (esta última al revés), que significa Club World Cup (Mundial de Clubes en inglés “que encapsula la historia y la pasión del futbol”. Este diseño será utilizado en todas las futuras ediciones del torneo.

El ente madre del futbol mundial también ha seleccionado un himno que ya resuena: “Freed from Desire” de Gala. Esta icónica melodía será la banda sonora oficial del torneo, ya reconocida por los fanáticos a lo largo y ancho del mundo. No es raro verla sonar en diferentes torneos. También se podrá seguir las novedades en su cuenta de ‘X’, ex Twitter: @FIFACWC.

ver también Finalíssima 2025: fecha, sede y clasificados a la Copa de Campeones América-Europa

¿Cuáles son los representantes de México en el Mundial de Clubes?

La CONCACAF recibió cuatro boletos al próximo certamen, una para uno de los últimos cuatro campeones de la Concachampions. De esa manera, León, Rayados y Pachuca estará presentes en junio del 2025 para el torneo. El otro representante de Norte y Centroamérica es Seattle Sounders de Estados Unidos.

Publicidad