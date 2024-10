La temporada regular de la NBA 2024/25 todavía no comenzó y Giannis Antetokounmpo ya hizo una de las declaraciones que más va a resonar durante todo el año. La figura de Milwaukee Bucks se prepara para su decimosegunda campaña con la franquicia de la Conferencia Este en busca de repetir la hazaña que logró en 2021, pero podría cambiar de aires si no quedan cerca del objetivo.

Sí, a pesar de que Anteto firmó una extensión de contrato hasta 2027 por 186 millones de dólares, el griego puso en duda su continuidad con los Bucks en declaraciones para The Athletic. Puntualmente, Giannis manifestó: “Si no ganamos un campeonato me podrían traspasar. Este es el negocio en el que vivimos. Este es el mundo en el que vivimos. Nadie se salva. En cualquier momento, si no tienes éxito, puede ser el fin… Si no haces el trabajo lo suficientemente bien, estás fuera”.

De esta manera, Antetokounmpo puso en alerta a la NBA y dejó en claro que la condición para que complete su contrato en Milwaukee es ganar un campeonato. Los Bucks ya no son ese equipo que venció a Phoenix Suns en las Finales y las cosas no han mejorado ni con Damian Lillard ni con Doc Rivers. Además, un dato no menor es que Khris Middleton sigue sin poder recuperar su nivel tras las lesiones y todo esto se ha viso reflejado en las eliminaciones tempranas del equipo en Playoffs.

Eliminaciones de Milwaukee Bucks tras el campeonato de 2021

NBA 2021/22: eliminados en semifinales de Conferencia Este vs. Chicago Bulls

NBA 2022/23: eliminados en primera ronda vs. Miami Heat

NBA 2023/24: eliminados en primera ronda vs. Indiana Pacers

Resultados de Milwaukee Bucks en la Preseason de la NBA 2024/25

Detroit Pistons 120 – 87 Milwaukee Bucks

Milwaukee Bucks 102 – 107 Los Angeles Lakers

102 – 107 Los Angeles Lakers Milwaukee Bucks 111 – 107 Chicago Bulls

111 – 107 Chicago Bulls Dallas Mavericks 109 – 84 Milwaukee Bucks

