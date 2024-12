Warriors, cerca de otra estrella NBA: El jugador por el que irían si no firman a LeBron James

Golden State Warriors fue uno de los primeros equipos que empezó a moverse antes de la fecha límite de intercambios de la temporada 2024-25 (jueves 6 de febrero de 2025 a las 15:00 ET), pero la llegada de Dennis Schröder no sería la única incorporación. En el horizonte tendrían a otra estrella NBA si no firman a LeBron James.

A pesar de que LeBron ya les dijo que no ante un posible intercambio en la temporada pasada, el periodista Brian Windhorst señaló que los Warriors están monitoreando la situación de la estrella de Los Angeles Lakers por si se deja seducir por la posibilidad de ser compañero de Stephen Curry.

¿Y si no se da la llegada de LeBron James? Ya hay un plan b estelar. Shams Charania, el periodista que da las primicias en el mundo de la NBA, sostuvo que Golden State Warriors “permanecen en la caza de un jugador estrella antes de la fecha límite de intercambios para emparejar con Stephen Curry“. Para este movimiento hay un candidato que pica en punta.

Publicidad

Publicidad

Luego de seis temporadas en las que lograron llegar como máxima instancia a dos Finales de la NBA en 2020 y 2023, Miami Heat decidió estar dispuesto a escuchar ofertas por Jimmy Butler. Inicialmente, Charania dio a Houston Rockets, Dallas Mavericks y Golden State Warriors como candidatos para firmar al seis veces All-Star, pero ahora hay novedades para Curry y Kevin Durant. ¡Oh, oh!

Golden State Warriors, cada vez más cerca de Jimmy Butler

Stephen Curry y Jimmy Butler. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

La última novedad sobre el posible intercambio de Butler en la NBA la dio el periodista Shams Charania el 17 de diciembre al decir que “me han dicho que se cree que los Suns y los Warriors están en la cima de su lista de destinos preferidos para ganar ahora si el Miami Heat lo cambiara; los Rockets y los Mavericks son los otros. Pero esta es una situación fluida. Vamos a ver cómo esto se desarrolla en las próximas semanas”. Y eso no es todo… El equipo de Golden State tendría una ventaja para firmar al escolta de 35 años.

ver también Ni LeBron lo pudo hacer: El cambio nunca antes visto que Stephen Curry logró en la NBA

La ventaja que tendría Warriors para firmar a Butler en la NBA

Si la decisión de Jimmy Butler de su próximo equipo pasa a ser entre Phoenix Suns y Golden State Warriors, el equipo de San Francisco tendría la ventaja que los Suns no podrían incluir a Bradley Beal en una oferta a Miami Heat porque tiene una cláusula de no intercambio. Sin embargo, lo que sí podrían contemplar sería llegar a un acuerdo para que Beal renuncie a un contrato en el que gana más de $50.2 millones de dólares al año. Difícil…

Encuesta¿En cuál equipo Butler tendría más posibilidades de ganar un título NBA? ¿En cuál equipo Butler tendría más posibilidades de ganar un título NBA? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad